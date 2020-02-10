Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2020,, 08:49

Published 10 февраля 2020,, 08:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Теща осужденного за убийство жены экс-чиновника Ровейна хочет лишить его наследства

10 февраля 2020, 08:49
Бывшего главу Кормиловского района Иосифа Ровейна, осужденного за убийство своей жены, могут лишить наследства. Как сообщает блог «Бор55», с таким иском в суд обратилась мать убитой женщины.

Подробностей иска нет, но автор блога предполагает, что дело может касаться квартиры на улице 9-я Линия в Омске, в которой супруги жили вплоть до трагедии. Недвижимость могла быть куплена в браке, и потому Ровейн может претендовать на нее как наследник. Вероятно, именно это пытается предотвратить бывшая теща экс-главы Кормиловского района.

Кроме этого, по информации автора блога, у Ровейна остается непогашенным долг в 4 млн рублей — эти деньги суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших родственников убитой женщины. Также согласно банку данных исполнительных производств регионального УФССП, с 2019 года на Ровейне числится долг в размере более 20 тыс рублей за коммунальные услуги.

Напомним, год назад, в феврале 2019 года, суд признал бывшего начальника межрайонной инспекции ФНС и экс-главу Кормиловского района Иосифа Ровейна в убийстве своей 36-летней супруги. Дело рассматривал суд присяжных, но присяжные не поверили Ровейну и единогласно признали его виновным. Судья приговорил его к 9.5 годам колонии и обязал выплатить родным погибшей 4 млн рублей. В апреле того же года судья рассмотрел апелляцию экс-чиновника, но обжаловать приговор не удалось.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15