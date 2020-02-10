Теща осужденного за убийство жены экс-чиновника Ровейна хочет лишить его наследства

Posted 10 февраля 2020,, 08:49
Published 10 февраля 2020,, 08:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Подробностей иска нет, но автор блога предполагает, что дело может касаться квартиры на улице 9-я Линия в Омске, в которой супруги жили вплоть до трагедии. Недвижимость могла быть куплена в браке, и потому Ровейн может претендовать на нее как наследник. Вероятно, именно это пытается предотвратить бывшая теща экс-главы Кормиловского района.
Кроме этого, по информации автора блога, у Ровейна остается непогашенным долг в 4 млн рублей — эти деньги суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших родственников убитой женщины. Также согласно банку данных исполнительных производств регионального УФССП, с 2019 года на Ровейне числится долг в размере более 20 тыс рублей за коммунальные услуги.
Напомним, год назад, в феврале 2019 года, суд признал бывшего начальника межрайонной инспекции ФНС и экс-главу Кормиловского района Иосифа Ровейна в убийстве своей 36-летней супруги. Дело рассматривал суд присяжных, но присяжные не поверили Ровейну и единогласно признали его виновным. Судья приговорил его к 9.5 годам колонии и обязал выплатить родным погибшей 4 млн рублей. В апреле того же года судья рассмотрел апелляцию экс-чиновника, но обжаловать приговор не удалось.