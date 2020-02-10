Теща осужденного за убийство жены экс-чиновника Ровейна хочет лишить его наследства

Напомним, год назад, в феврале 2019 года, суд признал бывшего начальника межрайонной инспекции ФНС и экс-главу Кормиловского района Иосифа Ровейна в убийстве своей 36-летней супруги. Дело рассматривал суд присяжных, но присяжные не поверили Ровейну и единогласно признали его виновным. Судья приговорил его к 9.5 годам колонии и обязал выплатить родным погибшей 4 млн рублей. В апреле того же года судья рассмотрел апелляцию экс-чиновника, но обжаловать приговор не удалось.