На место главы Черлакского района претендует уволенный из омской полиции Меркушов

В середине июля начальник городской полиции Меркушов устроил пьяную драку в московском метро. В столице он находился на обучении в Академии управления МВД России. Предположительно, потасовка возникла из-за того, что полковник пытался пробиться в метрополитен без билета. Информация об этом распространилась сначала в телеграм-каналах, затем ее подтвердили в полиции. В региональном УМВД в отношении Меркушова начали служебную проверку, из Академии его отчислили, а 13 августа его официально отправили в отставку.