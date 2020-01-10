На место главы Черлакского района претендует уволенный из омской полиции Меркушов

Posted 10 января 2020, 13:57
Published 10 января 2020, 13:57
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По информации портала, экс-полицейский начал вести переговоры с депутатами, от которых зависит исход выборов главы района. Выборы нового главы пройдут досрочно, так как в конце декабря после болезни скончался предыдущий глава Черлакского района Евгений Сокуренко. Сейчас его обязанности исполняет Виктор Горелов, который значился первым заместителем главы муниципального района.
По данным Города55, после отставки Алексей Меркушов вернулся в Черлак, где работал до перевода в Омск в 2015 году. В октябре 2019 года его приняли на работу в филиал ПАО «Ростелеком» на должность начальника абонентского отдела.
В середине июля начальник городской полиции Меркушов устроил пьяную драку в московском метро. В столице он находился на обучении в Академии управления МВД России. Предположительно, потасовка возникла из-за того, что полковник пытался пробиться в метрополитен без билета. Информация об этом распространилась сначала в телеграм-каналах, затем ее подтвердили в полиции. В региональном УМВД в отношении Меркушова начали служебную проверку, из Академии его отчислили, а 13 августа его официально отправили в отставку.