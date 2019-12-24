В Омске начали зачитывать приговор Нателе Полежаевой

«Я ее просила, прошлым летом позвонила ей, говорю: мне нужны деньги на операцию. Она: ладно-ладно. Мне не так много надо было, 20 тысяч. А когда я позвонила, она даже трубку не взяла, не ответила. Целый год на звонки не отвечает», — рассказала телеканалу пострадавшая Людмила Пашкевич.