В Омске начали зачитывать приговор Нателе Полежаевой

Posted 24 декабря 2019,, 12:52
Published 24 декабря 2019,, 12:52
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На последнее заседание подсудимая опоздала на 40 минут, якобы из-за пробок. В своем последнем слове она заявила, что невиновна, и назвала уголовное дело «комедией, трагедией, фарсом, водевилем и страшной сказкой в одном», сообщает телеканал. Она уверяет: если и задержала своим работникам зарплату, то лишь на несколько дней. Однако сами сотрудники санатория «Рассвет» утверждают, что обещанные деньги ждали годами.
«Я ее просила, прошлым летом позвонила ей, говорю: мне нужны деньги на операцию. Она: ладно-ладно. Мне не так много надо было, 20 тысяч. А когда я позвонила, она даже трубку не взяла, не ответила. Целый год на звонки не отвечает», — рассказала телеканалу пострадавшая Людмила Пашкевич.
По версии следствия, без денег из-за Нателы Полежаевой остались 79 человек, общая сумма долга превышает 3 млн рублей. Гособвинитель настаивает на том, чтобы женщину признали виновной по статье 145 УК РФ. Одним из аргументов того, что Полежаева могла заплатить деньги своим подчиненным, стали 23 млн рублей, которые она потратила на развитие другой своей компании.
При этом в суде Полежаева заявила, что живет очень даже скромно, а все ее счета заблокированы и зарплату она себе начислить не может: «У меня арестованы все счета, и даже пенсия по инвалидности дочери наполовину арестована. Живу очень скромно», — уверяет Натела Полежаева.
Если Полежаеву суд все же признает виновной, ей грозит до 3 лет колонии. Сейчас приговор начали зачитывать, но из-за слишком большого объема — 20 томов, 4 тыс страниц — на его оглашение придется потратить не один день.
Отметим, частично долг перед работниками «Рассвета» главврач и руководитель санатория погасила в сентябре. Тогда она выплатила своим сотрудникам 900 тыс рублей.