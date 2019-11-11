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Posted 11 ноября 2019, 10:57

Published 11 ноября 2019, 10:57

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омской области рыбака эвакуировали с отколовшейся льдины

В Омской области рыбака эвакуировали с отколовшейся льдины

11 ноября 2019, 10:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Омские спасатели помогли рыбаку, который на отколовшейся льдине уплыл от прежнего места рыбалки на несколько десятков метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Инцидент произошел сегодня днем, 11 ноября, на озере Ик в Крутинском районе Омской области. Сюда 50-летний местный житель пришел для ловли рыбы, и тонкий лед и предостережения спасателей его не остановили.

Мужчина расположился в 500 метрах от берега и внезапно услышал громкий треск. Это откололся кусок льда, на котором омич рыбачил. За несколько секунд на реке появилась трещина длиной в 4 км и шириной 25-30 метров. Самостоятельно мужчина добраться до берега не смог и потому вызвал спасателей.

Эвакуировал мужчину со льдины инспектор Госинспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области Сергей Климик. На надувной лодке рыбака вместе с его амуницией доставили на берег. Травм или обморожения мужчина не получил, пояснили в ведомстве.

#Омск сегодня#Происшествия#Пожарно-спасательная часть#Провал под лед#Поисково-спасательный отряд
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