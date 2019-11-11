В Омской области рыбака эвакуировали с отколовшейся льдины

Мужчина расположился в 500 метрах от берега и внезапно услышал громкий треск. Это откололся кусок льда, на котором омич рыбачил. За несколько секунд на реке появилась трещина длиной в 4 км и шириной 25-30 метров. Самостоятельно мужчина добраться до берега не смог и потому вызвал спасателей.