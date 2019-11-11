В Омской области рыбака эвакуировали с отколовшейся льдины

Posted 11 ноября 2019, 10:57
Published 11 ноября 2019, 10:57
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Инцидент произошел сегодня днем, 11 ноября, на озере Ик в Крутинском районе Омской области. Сюда 50-летний местный житель пришел для ловли рыбы, и тонкий лед и предостережения спасателей его не остановили.
Мужчина расположился в 500 метрах от берега и внезапно услышал громкий треск. Это откололся кусок льда, на котором омич рыбачил. За несколько секунд на реке появилась трещина длиной в 4 км и шириной 25-30 метров. Самостоятельно мужчина добраться до берега не смог и потому вызвал спасателей.
Эвакуировал мужчину со льдины инспектор Госинспекции по маломерным судам МЧС России по Омской области Сергей Климик. На надувной лодке рыбака вместе с его амуницией доставили на берег. Травм или обморожения мужчина не получил, пояснили в ведомстве.