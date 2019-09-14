В омском магазине автозапчастей нашли 1 500 контрафактных ламп

Posted 14 сентября 2019, 10:30
Published 14 сентября 2019, 10:30
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Официальный представитель фирмы-производителя автомобильных ламп обратился в УМВД по Омской области с заявлением, что в магазине на Левобережье продают подделки на его бренд. Приехавшие в магазин полицейские сделали контрольную закупку и получили лампы, которые отдаленно напоминали оригинал.
На упаковках, которые кардинально отличались от коробок фирмы-оригинала, значился бренд этой фирмы, а цена на лампы была значительно ниже рыночной. Таких ламп оперативники насчитали 1 450 штук, все они были изъяты для проведения экспертизы.
В ведомстве уточнили, что на владельца магазина возбудили административное дело про ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Теперь виновному грозит штраф в пятикратном размере от стоимости изъятых ламп.