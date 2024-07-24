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Контрафакт

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2024
Омские приставы отстояли авторские права «Союзмультфильма» на «Котенка по имени Гав»
Предметом разбирательства между мультипликаторами и предпринимательницей из Омской области стали пеленки со всем известными котенком и щенком.
24 июля, 05:27
2023
Дело на 10 миллионов. Омича будут судить за продажу контрафактного алкоголя и табака
Мужчина арендовал склад, где было найдено несколько партий сомнительного товара.
29 августа 2023, 04:33
Омичей предупредили о хождении нелегальной вакцины от бешенства для животных
Контрафакт можно отличить по стикерам. Омичей просят обращать внимание на то, какую вакцину собираются ставить их домашним питомцам.
3 февраля 2023, 07:59
2022
Гусь, Еврей и Волосатый. Кто «подставил» экс-начальника омской полиции Быкова
20 декабря 2022, 06:45
Контрафактные пеленки. Омскую предпринимательницу засудил «Союзмультфильм»
Пеленки тоже могут нарушить чьи-то права. «Союзмультфильм» судился с предпринимательницей из Омской области за изображение известного котенка.
7 ноября 2022, 09:12
Омич отправился в колонию на 1.5 года за левый табак и алкоголь
По подсчетам силовиков, осужденный заработал на бойкой торговле контрафактом более 2.1 млн рублей.
17 августа 2022, 05:14
2021
Количество изъятых нелегальных сигарет в Омской области снизилось в 10 раз
13 октября 2021, 04:15

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