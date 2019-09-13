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Posted 13 сентября 2019, 11:37

Published 13 сентября 2019, 11:37

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

В Омске мошенники помогли пенсионерке снять с карты 50 тыс игрушечных рублей

В Омске мошенники помогли пенсионерке снять с карты 50 тыс игрушечных рублей

13 сентября 2019, 11:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Омские полицейские ищут мошенников, заменивших пенсионерке 50 тыс настоящих рублей на купюры Банка Приколов. Двое неизвестных попросили воспользоваться ее картой, а затем скрылись, оставив ей игрушечные деньги, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

С мошенниками на улице 4-я Транспортная встретилась 81-летняя жительница Октябрьского округа. К ней подошел неизвестный и спросил, есть ли у нее банковская карта. Он пояснил, что она нужна ему, чтобы перевести деньги приятелю к Калининград, а у него самого карты нет.

После того, как пенсионерка согласилась помочь незнакомцу, он предложил ей снять все ее сбережения, чтобы деньги не перемешались, и в Калининград пришли только деньги мужчины. Рядом с ближайшим банкоматом к ним подошел еще один мужчина и предложил помочь снять деньги. Омичка согласилась, и через несколько минут в пенсионерки в руках оказались якобы ее 50 тыс рублей.

Мужчины ушли, и один из них пообещал вернуться через несколько минут за картой пенсионерки. Не дождавшись его, омичка пошла домой и только там увидела, что вместо настоящих денег неизвестные передали ей 50 тыс игрушечных рублей билетами Банка Приколов.

«Сотрудники уголовного розыска проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе ведомства.

#Омск сегодня#Происшествия#Деньги#Мошенники
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