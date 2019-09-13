В Омске мошенники помогли пенсионерке снять с карты 50 тыс игрушечных рублей

После того, как пенсионерка согласилась помочь незнакомцу, он предложил ей снять все ее сбережения, чтобы деньги не перемешались, и в Калининград пришли только деньги мужчины. Рядом с ближайшим банкоматом к ним подошел еще один мужчина и предложил помочь снять деньги. Омичка согласилась, и через несколько минут в пенсионерки в руках оказались якобы ее 50 тыс рублей.