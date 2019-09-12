Следком проверит омскую больницу, отправившую ветерана ВОВ с двумя переломами домой

Posted 12 сентября 2019, 03:54
Published 12 сентября 2019, 03:54
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Напомним, вопрос халатности омских врачей поднял «Гражданский патруль». Общественники рассказали, что перелом ветеран получила в апреле 2019 года и обратилась в Калачинскую ЦРБ. Однако медики лишь наложили на место травмы твердую повязку и отправили пожилую женщину домой.
Несколько месяцев ветеран войны ждала улучшения состояния, но его так и не последовало. Тогда родственники обратились в другую больницу. Там и выяснилось, что у пенсионерки перелом бедренной кости, а также есть еще один перелом, который врачи Калачинской ЦРБ по какой-то причине диагностировать не смогли.
Теперь омские следователи проведут процессуальную проверку, по результатом которой примут решение о дальнейших действиях.