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Posted 12 сентября 2019, 03:54

Published 12 сентября 2019, 03:54

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Следком проверит омскую больницу, отправившую ветерана ВОВ с двумя переломами домой

Следком проверит омскую больницу, отправившую ветерана ВОВ с двумя переломами домой

12 сентября 2019, 03:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Омск сегодня
Следственный комитет Омской области заинтересовался историей, связанной с врачами Калачинской центральной районной больницы. Медики отправили домой ветерана Великой Отечественной войны, посчитав перелом бедра несерьезной травмой, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Напомним, вопрос халатности омских врачей поднял «Гражданский патруль». Общественники рассказали, что перелом ветеран получила в апреле 2019 года и обратилась в Калачинскую ЦРБ. Однако медики лишь наложили на место травмы твердую повязку и отправили пожилую женщину домой.

Несколько месяцев ветеран войны ждала улучшения состояния, но его так и не последовало. Тогда родственники обратились в другую больницу. Там и выяснилось, что у пенсионерки перелом бедренной кости, а также есть еще один перелом, который врачи Калачинской ЦРБ по какой-то причине диагностировать не смогли.

Теперь омские следователи проведут процессуальную проверку, по результатом которой примут решение о дальнейших действиях.

#Омск сегодня#Общество#Ветеран#Врачи
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