Следком проверит омскую больницу, отправившую ветерана ВОВ с двумя переломами домой

Несколько месяцев ветеран войны ждала улучшения состояния, но его так и не последовало. Тогда родственники обратились в другую больницу. Там и выяснилось, что у пенсионерки перелом бедренной кости, а также есть еще один перелом, который врачи Калачинской ЦРБ по какой-то причине диагностировать не смогли.