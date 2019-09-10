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Posted 10 сентября 2019, 11:03

Published 10 сентября 2019, 11:03

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске православная семья после пожара осталась на улице без одежды и документов

В Омске православная семья после пожара осталась на улице без одежды и документов

10 сентября 2019, 11:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
на своей странице «ВКонтакте» настоятель омского храма священномученика Сильвестра, иерей Александр Лемешко.

Пожар случился в частном доме на улице 24-я Северная. Как пишет у себя на странице священнослужитель, дом по неизвестной причине загорелся в ночь на 9 сентября, и в огне семья из четырех человек потеряла все, включая документы.

«Представьте себе на минуту, что ваша материальная составляющая жизни, все, что вы имели, все обнулилось. Представили? Так вот в семье Дениса и Натальи это произошло. У них сгорел дом со всем имуществом. Они с двумя детьми, мальчик 16-ти и девочка 12-ти лет, в чем спали, в том и выскочили на улицу и, слава Богу, сами остались целы и здоровы», — пишет иерей Александр Лемешко.

Священнослужитель отметил, что отец семейства — сын прихожанки храма из села Боевое Исилькульского района, и потому он лично решил призвать омичей и всех неравнодушных помочь погорельцам чем угодно, «от носков до холодильника и строиматериалов».

#Омск сегодня#Происшествия#Пожары#Пожарно-спасательная часть#Пожарные машины#Пожарная безопасность
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