В Омске православная семья после пожара осталась на улице без одежды и документов

Posted 10 сентября 2019, 11:03
Published 10 сентября 2019, 11:03
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Пожар случился в частном доме на улице 24-я Северная. Как пишет у себя на странице священнослужитель, дом по неизвестной причине загорелся в ночь на 9 сентября, и в огне семья из четырех человек потеряла все, включая документы.
«Представьте себе на минуту, что ваша материальная составляющая жизни, все, что вы имели, все обнулилось. Представили? Так вот в семье Дениса и Натальи это произошло. У них сгорел дом со всем имуществом. Они с двумя детьми, мальчик 16-ти и девочка 12-ти лет, в чем спали, в том и выскочили на улицу и, слава Богу, сами остались целы и здоровы», — пишет иерей Александр Лемешко.
Священнослужитель отметил, что отец семейства — сын прихожанки храма из села Боевое Исилькульского района, и потому он лично решил призвать омичей и всех неравнодушных помочь погорельцам чем угодно, «от носков до холодильника и строиматериалов».