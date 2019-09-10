В Омске православная семья после пожара осталась на улице без одежды и документов

«Представьте себе на минуту, что ваша материальная составляющая жизни, все, что вы имели, все обнулилось. Представили? Так вот в семье Дениса и Натальи это произошло. У них сгорел дом со всем имуществом. Они с двумя детьми, мальчик 16-ти и девочка 12-ти лет, в чем спали, в том и выскочили на улицу и, слава Богу, сами остались целы и здоровы», — пишет иерей Александр Лемешко.