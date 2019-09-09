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Posted 9 сентября 2019, 02:52

Published 9 сентября 2019, 02:52

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Директора «Теплично-парникового комбината» опять наказали за невыплату зарплаты

Директора «Теплично-парникового комбината» опять наказали за невыплату зарплаты

9 сентября 2019, 02:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Омске сотрудники ООО «Теплично-парникового комбината» не получали заработную плату с марта по июнь 2019 года. В ситуацию вмешалась прокуратура Ленинского округа города, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Согласно результатам проведенной проверки соблюдения требований закона об оплате труда, 49 работников комбината не могли дождаться выплаты заработной платы в течение четырех месяцев. Сумма задолженности превысила 2 млн рублей.

Директору ООО «Теплично-парникового комбината» вносились представления, возбуждались административные делопроизводства, по результатам рассмотрения которых были назначены штрафы.

В ведомстве отметили, что прокуратуре пришлось прибегнуть к судебному методу понуждения к погашению задолженности перед работниками предприятия. В итоге сотрудники получили зарплату и компенсацию за ее задержку. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что ООО «Теплично-парниковый комбинат» уже привлекал внимание прокуратуры в связи с невыплатой зарплаты своим работникам. В прошлом году общество задолжало 76 работникам в общей сложности 1.4 млн рублей. Компания рассчиталась с сотрудниками только после вмешательства прокуратуры.

#Омск сегодня#Общество#Зарплаты
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