Директора «Теплично-парникового комбината» опять наказали за невыплату зарплаты

В ведомстве отметили, что прокуратуре пришлось прибегнуть к судебному методу понуждения к погашению задолженности перед работниками предприятия. В итоге сотрудники получили зарплату и компенсацию за ее задержку. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.