Директора «Теплично-парникового комбината» опять наказали за невыплату зарплаты

Posted 9 сентября 2019, 02:52
Published 9 сентября 2019, 02:52
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Согласно результатам проведенной проверки соблюдения требований закона об оплате труда, 49 работников комбината не могли дождаться выплаты заработной платы в течение четырех месяцев. Сумма задолженности превысила 2 млн рублей.
Директору ООО «Теплично-парникового комбината» вносились представления, возбуждались административные делопроизводства, по результатам рассмотрения которых были назначены штрафы.
В ведомстве отметили, что прокуратуре пришлось прибегнуть к судебному методу понуждения к погашению задолженности перед работниками предприятия. В итоге сотрудники получили зарплату и компенсацию за ее задержку. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.
Стоит отметить, что ООО «Теплично-парниковый комбинат» уже привлекал внимание прокуратуры в связи с невыплатой зарплаты своим работникам. В прошлом году общество задолжало 76 работникам в общей сложности 1.4 млн рублей. Компания рассчиталась с сотрудниками только после вмешательства прокуратуры.