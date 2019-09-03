Молодой омич похитил у слабовидящего друга почти 250 тыс рублей

Posted 3 сентября 2019, 05:34
Published 3 сентября 2019, 05:34
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Молодой человек признался в суде, что в мае 2019 года к нему обратился друг, имеющий проблемы со зрением, и попросил купить ему сотовый телефон. Для этого омич передал ему свою банковскую карту.
Парень не отказал другу, однако, купив телефон для него, заодно приобрел iPhone для себя стоимостью более 46 тыс рублей. Затем молодой человек подменил банковскую карту приятеля на другую, а с его карты снял еще 200 тыс рублей.
Во время судебного разбирательства омич возместил причиненный материальный ущерб. С учетом непогашенной судимости за хищение имущества, суд приговорил рецидивиста к году и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.