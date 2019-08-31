Мусорные итоги месяца: новый тариф и «Магнит» с лицензией

После получения лицензии у регионального оператора появилась возможность отмены своего внутреннего приказа о снижении мусорного тарифа (напомним, в июле «Магнит» в связи с отсутствием лицензии снизил тариф для населения со 133 до 122.63 рубля). РЭК поспешила успокоить: изменение было возможно, когда «Магнит» самостоятельно корректировал тариф, а после корректировки регулятором по представлению ФАС это невозможно.Теперь пересмотр тарифа состоится не раньше 2020 года.