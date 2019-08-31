Мусорные итоги месяца: новый тариф и «Магнит» с лицензией

Posted 31 августа 2019, 06:00
Published 31 августа 2019, 06:00
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Снижение тарифа, которого так ждали омичи, наконец-то случилось. 1 августа РЭК Омской области распространила известие — расходы на транспортирование твердых коммунальных отходов снижены вдвое, а общее снижение платы для омичей составило 30,2%. Новая сумма появится в сентябрьских платежках, и для городского жителя многоквартирного дома она теперь составит 88.88 рубля вместо прежних 122.63 рубля. Напомним, история принуждения омской РЭК к пересчету мусорного тарифа началась с жалобы омича на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Глава государства дал поручение ФАС РФ разобраться, и антимонопольщики быстро нашли, где омский регулятор допустил ошибку в расчетах.
По примерным вычислениям, за период действия завышенного тарифа региональный мусорный оператор «Магнит» (мусорная реформа стартовала 1 апреля с тарифа 133 рубля с человека в месяц) успел заработать «лишние» 200 млн рублей. Однако областная прокуратура не нашла в такой «переплате» ничего противозаконного. Как сообщили в надзорном ведомстве, закон обратной силы не имеет. Приказ РЭК вступил в силу с 1 августа, а значит никакого перерасчета не будет.
В первых числах августа мэрия Омска объявила конкурсы на разработку проектов рекультивации свалок в Советском и Центральном округах. Полигоны почти 20 лет как закрыты для приема мусора. Судебное предписание о их ликвидации выдано пять лет назад, но только сегодня дело сдвинулось с мертвой точки. Ожидается, что разработчика проектов назовут в первых числах сентября.
Региональный мусорный оператор «Магнит» в августе наконец-то получил государственную лицензию на вывоз, сбор и обработку мусора. Получить документ «Магнит» пытался с января этого года, сразу после запуска в опытную эксплуатацию мусоросортировочного комплекса на Кировской свалке. И вот 22 августа Росприроднадзор РФ официально подтвердил право компании заниматься мусором.
После получения лицензии у регионального оператора появилась возможность отмены своего внутреннего приказа о снижении мусорного тарифа (напомним, в июле «Магнит» в связи с отсутствием лицензии снизил тариф для населения со 133 до 122.63 рубля). РЭК поспешила успокоить: изменение было возможно, когда «Магнит» самостоятельно корректировал тариф, а после корректировки регулятором по представлению ФАС это невозможно.Теперь пересмотр тарифа состоится не раньше 2020 года.
В последних числах августа прокуратура Омской области внесла представление начальнику Государственной жилищной инспекции. Надзорная инстанция обратила внимание, что ГЖИ не контролирует деятельность регионального мусорного оператора. По закону жилищная инспекция обязана следить не только за периодичностью вывоза ТКО, но и за правомерностью начисления платежей. Тем не менее ГЖИ не принимала никаких мер по восстановлению или защите прав граждан.
Также в августе РЭК Омской области объявила конкурс по поиску замерщика отходов. Победитель аукциона должен будет в течение полугода измерять объемы мусора, производимого омичами. После чего регулятор с учетом полученных данных пересчитает мусорный норматив. Предполагается, что новый норматив будет ниже, чем ныне действующий. Губернатор Александр Бурков, комментируя ход мусорной реформы, заявил, что 88 рублей за вывоз мусора — тоже много.