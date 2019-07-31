Подполковника омской полиции лишили звания и отправили в колонию за наркотики

Преступный замысел омича в погонах раскрыли сотрудники УФСБ России по Омской области в конце октября 2018 года, когда при обыске изъяли героин общей массой 61.7 грамма. Несмотря на изобличающие доказательства, подсудимый лишь частично признал свою вину, настаивая, что наркотики хранил для себя и не собирался продавать посторонним.