gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля 2019, 04:28

Published 31 июля 2019, 04:28

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Подполковника омской полиции лишили звания и отправили в колонию за наркотики

Подполковника омской полиции лишили звания и отправили в колонию за наркотики

31 июля 2019, 04:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Омский суд приговорил бывшего заместителя руководителя ОМВД России по Называевскому району Омской области к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за приготовление к незаконному сбыту наркотиков в крупном размере, сообщили в прокуратуре Омской области.

Бывшей замруководителя называевского ОМВД осенью прошлого года в Омске встретился с дилером , у которого планировал купить наркотики. Через несколько дней у гаражного бокса полицейский забрал «товар» - полимерный пакет с героином, и отвез его в Называевск, где намеревался продать местным наркоманам.

Преступный замысел омича в погонах раскрыли сотрудники УФСБ России по Омской области в конце октября 2018 года, когда при обыске изъяли героин общей массой 61.7 грамма. Несмотря на изобличающие доказательства, подсудимый лишь частично признал свою вину, настаивая, что наркотики хранил для себя и не собирался продавать посторонним.

Тем не менее доводы бывшего полицейского не убедили суд, который в итоге отправил омича в колонию строго режима на девять лет, лишил звания подполковника полиции и запретил в течение десяти лет нести госслужбу.

#Омск сегодня#Общество#Наркотики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика