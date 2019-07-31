Подполковника омской полиции лишили звания и отправили в колонию за наркотики

Posted 31 июля 2019, 04:28
Published 31 июля 2019, 04:28
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Бывшей замруководителя называевского ОМВД осенью прошлого года в Омске встретился с дилером , у которого планировал купить наркотики. Через несколько дней у гаражного бокса полицейский забрал «товар» - полимерный пакет с героином, и отвез его в Называевск, где намеревался продать местным наркоманам.
Преступный замысел омича в погонах раскрыли сотрудники УФСБ России по Омской области в конце октября 2018 года, когда при обыске изъяли героин общей массой 61.7 грамма. Несмотря на изобличающие доказательства, подсудимый лишь частично признал свою вину, настаивая, что наркотики хранил для себя и не собирался продавать посторонним.
Тем не менее доводы бывшего полицейского не убедили суд, который в итоге отправил омича в колонию строго режима на девять лет, лишил звания подполковника полиции и запретил в течение десяти лет нести госслужбу.