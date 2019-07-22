В Омске нашли документы известного правителя Прииртышья

«Одно дело общими словами воспитывать патриотизм, призывать к любви к Родине. Но когда человек видит фотографию своего отца в этой большой книге, видит, что он восходит до тех людей, тех правителей 18 века, которые противостояли джунгарам, которые защищали свободу, конечно, это имеет большой воспитательный эффект», — отмечает автор книги, потомок Султанбет султана Оразалы Айтимов.