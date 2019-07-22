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Posted 22 июля 2019, 12:41

Published 22 июля 2019, 12:41

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске нашли документы известного правителя Прииртышья

В Омске нашли документы известного правителя Прииртышья

22 июля 2019, 12:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Казахстане издали книгу о жизни известного правителя Прииртышья и претендента на общеказахский престол Султанбет султана. Часть материалов для двухтомника была найдена на территории Омской области, сообщает портал «Хабар 24».

Двухтомник, по данным издания, была издана в в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» [Духовное обновление, прим. ред.]. В нее вошли ранее неопубликованные архивные материалы, около 500 их которых исследователи обнаружили на территории Омской и Оренбургской областей. Отмечается, что исследования героического пути государственного деятеля Казахского ханства в XVIII веке началось в 2017 году.

Книга вышла на казахском языке, и переводом документов со старославянского занимались местные ученые. Изданные книги планируют передать в библиотеки регионов.

«Одно дело общими словами воспитывать патриотизм, призывать к любви к Родине. Но когда человек видит фотографию своего отца в этой большой книге, видит, что он восходит до тех людей, тех правителей 18 века, которые противостояли джунгарам, которые защищали свободу, конечно, это имеет большой воспитательный эффект», — отмечает автор книги, потомок Султанбет султана Оразалы Айтимов.

#Омск сегодня#Общество#Казахстан
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