В Омске нашли документы известного правителя Прииртышья

Posted 22 июля 2019, 12:41
Published 22 июля 2019, 12:41
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Двухтомник, по данным издания, была издана в в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру» [Духовное обновление, прим. ред.]. В нее вошли ранее неопубликованные архивные материалы, около 500 их которых исследователи обнаружили на территории Омской и Оренбургской областей. Отмечается, что исследования героического пути государственного деятеля Казахского ханства в XVIII веке началось в 2017 году.
Книга вышла на казахском языке, и переводом документов со старославянского занимались местные ученые. Изданные книги планируют передать в библиотеки регионов.
«Одно дело общими словами воспитывать патриотизм, призывать к любви к Родине. Но когда человек видит фотографию своего отца в этой большой книге, видит, что он восходит до тех людей, тех правителей 18 века, которые противостояли джунгарам, которые защищали свободу, конечно, это имеет большой воспитательный эффект», — отмечает автор книги, потомок Султанбет султана Оразалы Айтимов.