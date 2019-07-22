Дочь педиатра, умершего в автобусе, ищет свидетелей трагедии в соцсетях

«Папа пошел на работу в нормальном состоянии, и буквально через час маме сообщили, что он мертв. Подробностей мы не знаем. Спасти его даже не попытались, судя по словам водителя и кондуктора. Приехавшая скорая только констатировала смерть. Попытки запустить сердце, я так поняла, не было. У него осталась семья, которую он любил — жена, сын, дочь и 4-летняя внучка», — рассказала дочь педиатра в паблике «Голос Омска». Теперь она ищет свидетелей трагедии.