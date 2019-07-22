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Posted 22 июля 2019, 13:05

Published 22 июля 2019, 13:05

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

Дочь педиатра, умершего в автобусе, ищет свидетелей трагедии в соцсетях

Дочь педиатра, умершего в автобусе, ищет свидетелей трагедии в соцсетях

22 июля 2019, 13:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В паблике «Голос Омска» появилась запись, где женщина просит откликнуться свидетелей трагедии, случившейся в пассажирском автобусе. Ее 71-летний отец сел на автобус, а через несколько остановок скончался.

Информация о трагическом случае в общественном транспорте появилась ранее в омских СМИ: 9 июля на остановке «Академия транспорта» в салоне автобуса № 79 скончался 71-летний мужчина.

Как выяснилось, пенсионер был педиатром, и утром того дня ехал на работу. Он сел на остановке «Цирк», и через несколько минут скончался. Причины смерти не называются, но наступить она могла после сердечного приступа.

Дочь погибшего несколько дней назад в соцсетях рассказала, что помощи ее отцу никто не оказал: пассажиры или кондуктор автобуса не оказали ему первую помощь, а прибывшие медики просто констатировали смерть. Как женщина узнала от водителя и кондуктора автобуса, ее отец ехал стоя, и в какой-то момент посинел и упал.

«Папа пошел на работу в нормальном состоянии, и буквально через час маме сообщили, что он мертв. Подробностей мы не знаем. Спасти его даже не попытались, судя по словам водителя и кондуктора. Приехавшая скорая только констатировала смерть. Попытки запустить сердце, я так поняла, не было. У него осталась семья, которую он любил — жена, сын, дочь и 4-летняя внучка», — рассказала дочь педиатра в паблике «Голос Омска». Теперь она ищет свидетелей трагедии.

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