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Posted 19 июля 2019, 12:15

Published 19 июля 2019, 12:15

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В администрации Тары объяснили, почему свалка загорается четвертый месяц подряд

В администрации Тары объяснили, почему свалка загорается четвертый месяц подряд

19 июля 2019, 12:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В администрации Тарского района Омской области рассказали, почему несколько месяцев подряд пожар на свалке под Тарой не удается потушить. Причиной тому стало внутреннее тление мусора, из-за которого время от времени появляются новые очаги.

Очередное возгорание, по информации администрации района, было вовремя обнаружено и устранено. Ситуацию ежедневно контролируют специалисты.

«Открытый огонь был локализован и ликвидирован районной администрацией с привлечением ГУ 12 отряда пожарной службы, также в ОМВД России по Тарскому району были направлены заявления об оказании содействия в поиске лиц, совершивших поджог. В настоящее время администрацией принимаются меры по ликвидации тления мусора с привлечением МБУ „Городское хозяйство“, вопрос находится на контроле, работа в данном направлении ведется по сей день», — пояснили в администрации Тарского района.

Огонь на свалке обнаружили еще 22 апреля этого года, когда жители города впервые пожаловались на неприятный запах в воздухе. В то же время на свалке пожарные ликвидировали открытый огонь. Несмотря на продолжительные дожди и многочисленные выезды специалистов огонь все еще периодически разгорается, и происходит это из-за тления внутри свалки. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе над Тарой превышения концентрации вредных веществ. Спустя четыре месяца местные жители продолжают жаловаться на неприятный запах.

Аналогичная ситуация происходила со свалками в Кировском и Ленинском округах Омска: после тушения открытого огня через какое-то время из-за внутреннего тления появлялись новые очаги. Их, по информации регоператора, подожгли неизвестные, но полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту поджога Кировской свалки.

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