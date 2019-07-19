В администрации Тары объяснили, почему свалка загорается четвертый месяц подряд

Posted 19 июля 2019, 12:15
Published 19 июля 2019, 12:15
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Очередное возгорание, по информации администрации района, было вовремя обнаружено и устранено. Ситуацию ежедневно контролируют специалисты.
«Открытый огонь был локализован и ликвидирован районной администрацией с привлечением ГУ 12 отряда пожарной службы, также в ОМВД России по Тарскому району были направлены заявления об оказании содействия в поиске лиц, совершивших поджог. В настоящее время администрацией принимаются меры по ликвидации тления мусора с привлечением МБУ „Городское хозяйство“, вопрос находится на контроле, работа в данном направлении ведется по сей день», — пояснили в администрации Тарского района.
Огонь на свалке обнаружили еще 22 апреля этого года, когда жители города впервые пожаловались на неприятный запах в воздухе. В то же время на свалке пожарные ликвидировали открытый огонь. Несмотря на продолжительные дожди и многочисленные выезды специалистов огонь все еще периодически разгорается, и происходит это из-за тления внутри свалки. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе над Тарой превышения концентрации вредных веществ. Спустя четыре месяца местные жители продолжают жаловаться на неприятный запах.
Аналогичная ситуация происходила со свалками в Кировском и Ленинском округах Омска: после тушения открытого огня через какое-то время из-за внутреннего тления появлялись новые очаги. Их, по информации регоператора, подожгли неизвестные, но полиция отказала в возбуждении уголовного дела по факту поджога Кировской свалки.