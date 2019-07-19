В администрации Тары объяснили, почему свалка загорается четвертый месяц подряд

Огонь на свалке обнаружили еще 22 апреля этого года, когда жители города впервые пожаловались на неприятный запах в воздухе. В то же время на свалке пожарные ликвидировали открытый огонь. Несмотря на продолжительные дожди и многочисленные выезды специалистов огонь все еще периодически разгорается, и происходит это из-за тления внутри свалки. При этом специалисты не зафиксировали в воздухе над Тарой превышения концентрации вредных веществ. Спустя четыре месяца местные жители продолжают жаловаться на неприятный запах.