Управляющая компания регоператора «Магнит» сменила директора

Posted 12 июля 2019, 05:54
Published 12 июля 2019, 05:54
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Ранее Город55 сообщал о том, что на предприятии, занимающемся управлением «Магнитом», готовятся кадровые рокировки. Как стало известно редакции, с 10 июля 2019 года новым директором предприятия стал Андрей Шершнев. Ему же принадлежит весь уставный капитал «СРГ».
Вероятно, смена директора компании связана с гневом областных властей и предупреждением губернатора Александра Буркова о возможном расторжении контракта с регоператором. Отставок в руководстве регионального оператора «Магнит» в июне 2019 года потребовал министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов. Тут же бывшая замминистра экономики Омской области, исполнительный директор «Магнита» Ирина Казанцева была уволена, а на ее место был нанят бывший глава ЗАО «Экос» Александр Чернов.
Отметим, что Шершнев, Чернов и основной бенефициар «Магнита» Сергей Чолаков принадлежат к группе югорских бизнесменов, контролируемых депутатом думы ХМАО Степаном Пыталевым, о чем свидетельствуют деловые связи между ними. Сам Пыталев является замдиректора ЗАО «Экос» и одним из его учредителей. Подробнее о том, как мусорная реформа стала персональным кошельком для группы влияния Пыталева, Город55 рассказывал в материале «Регоператор, который не смог».