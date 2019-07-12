Управляющая компания регоператора «Магнит» сменила директора

Отметим, что Шершнев, Чернов и основной бенефициар «Магнита» Сергей Чолаков принадлежат к группе югорских бизнесменов, контролируемых депутатом думы ХМАО Степаном Пыталевым, о чем свидетельствуют деловые связи между ними. Сам Пыталев является замдиректора ЗАО «Экос» и одним из его учредителей. Подробнее о том, как мусорная реформа стала персональным кошельком для группы влияния Пыталева, Город55 рассказывал в материале «Регоператор, который не смог».