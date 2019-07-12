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Posted 12 июля 2019, 05:54

Published 12 июля 2019, 05:54

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Управляющая компания регоператора «Магнит» сменила директора

Управляющая компания регоператора «Магнит» сменила директора

12 июля 2019, 05:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
ООО «Стандарт рециклинг групп», фактически управляющая региональным мусорным оператором Омской области «Магнит», стала целиком принадлежать бизнесмену из ХМАО Андрею Шершневу. На посту директора компании он сменил Александра Боткачика.

Ранее Город55 сообщал о том, что на предприятии, занимающемся управлением «Магнитом», готовятся кадровые рокировки. Как стало известно редакции, с 10 июля 2019 года новым директором предприятия стал Андрей Шершнев. Ему же принадлежит весь уставный капитал «СРГ».

Вероятно, смена директора компании связана с гневом областных властей и предупреждением губернатора Александра Буркова о возможном расторжении контракта с регоператором. Отставок в руководстве регионального оператора «Магнит» в июне 2019 года потребовал министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов. Тут же бывшая замминистра экономики Омской области, исполнительный директор «Магнита» Ирина Казанцева была уволена, а на ее место был нанят бывший глава ЗАО «Экос» Александр Чернов.

Отметим, что Шершнев, Чернов и основной бенефициар «Магнита» Сергей Чолаков принадлежат к группе югорских бизнесменов, контролируемых депутатом думы ХМАО Степаном Пыталевым, о чем свидетельствуют деловые связи между ними. Сам Пыталев является замдиректора ЗАО «Экос» и одним из его учредителей. Подробнее о том, как мусорная реформа стала персональным кошельком для группы влияния Пыталева, Город55 рассказывал в материале «Регоператор, который не смог».

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