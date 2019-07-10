Омичи поставили свой город на второе место среди самых грязных городов России

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин включил Омск в число городов, где экологическая проблема стоит особенно остро: здесь, по его мнению, наибольшее количество выбросов в воздух. В мае этого года правительство РФ одобрило законопроект о введении в Омске квот на выбросы. Эксперимент будет запущен 1 января 2020 года, и с этого момента в городе будет четко регламентирован тоннаж загрязняющих выбросов.