Омичи поставили свой город на второе место среди самых грязных городов России

Posted 10 июля 2019, 12:44
Published 10 июля 2019, 12:44
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Опрос был проведен в июле этого года, и свое мнение о чистоте своих городов высказали 3 000 человек. Как оказалось, самым грязным свой город считают жители Махачкалы. На втором месте Омск, тройку лидеров замыкает Брянск.
Исходя из рейтинга, большой промышленный город Челябинск считают грязным не такое большое количество его жителей: город оказался на 17-й строчке рейтинга, приблизившись к самым чистым городам. В топ городов, жители которых почти не задумываются о мусоре, вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров подчеркнул, что 73% респондентов считают, что в загрязнении города виноваты сами люди, и только 27% ответили, что вина за мусор лежит на плечах администрации и коммунальных служб.
В апреле прошлого года президент России Владимир Путин включил Омск в число городов, где экологическая проблема стоит особенно остро: здесь, по его мнению, наибольшее количество выбросов в воздух. В мае этого года правительство РФ одобрило законопроект о введении в Омске квот на выбросы. Эксперимент будет запущен 1 января 2020 года, и с этого момента в городе будет четко регламентирован тоннаж загрязняющих выбросов.
Еще одним фактором, из-за которого омичи могут считают город грязным, стала мусорная реформа. Региональный оператор работает в городе уже более трех месяцев, однако стихийные свалки продолжают появляться, как и жалобы горожан на невывезенный мусор.