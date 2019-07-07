В воздухе над Омском вновь чувствуется резкий химический запах

В комментариях под записью среди жалоб омичей нашлось объяснение, почему в городе стоит резкий запах. Как пишет один из подписчиков паблика «Омск ВК» со ссылкой на ТЭЦ-3, так пахнет газоконденсат тепловой электростанции из-за того, что на предприятии не могут правильно настроить турбину. Подтверждения информации от властей или специалистов пока нет.