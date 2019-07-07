В воздухе над Омском вновь чувствуется резкий химический запах

Posted 7 июля 2019, 04:00
Published 7 июля 2019, 04:00
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
О резком запахе газа омичи пишут в местных пабликах в социальных сетях. Жалуются жители Нефтяников, центра, Левобережья, Московки. Везде, по словам горожан, стоит едкий запах, который провоцирует головокружение и тошноту.
Неприятный запах появился в воздухе вечером 6 июля. Он ощущался на улицах, в квартирах, магазинах и торговых центрах. Запах был резким и плотным и чувствовался даже после дождя.
«Воняло газом на Иртышской набережной, в районе Серова, ТЦ "Апельсин". Даже в магазине в помещении стоит запах. Отвратительно», — пишет местная жительница. «Около Ленинградского моста около 19 часов вышли из кафе и от запаха дикого сели быстро в машину и уехали, дышать было невозможно», — рассказал горожанин. «На Маркса возле прокуратуры Ленинской пахло газом очень сильно, думала, у нас в доме плита потухла. Окна закрыли, хотели проветрить — запах исчез», — пояснила омичка.
В комментариях под записью среди жалоб омичей нашлось объяснение, почему в городе стоит резкий запах. Как пишет один из подписчиков паблика «Омск ВК» со ссылкой на ТЭЦ-3, так пахнет газоконденсат тепловой электростанции из-за того, что на предприятии не могут правильно настроить турбину. Подтверждения информации от властей или специалистов пока нет.
В последний раз омичи жаловались на резкий химический запах в конце июня. Его также ощущали жители Нефтяников, Левобережья и Ленинского округа. В Обь-Иртышском УГМС подвели итоги состояния воздуха над городом в июне. В четырех районах из пяти специалисты зафиксировали избыток формальдегида, сероводорода и этилбензола.