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Posted 6 июля 2019, 04:02

Published 6 июля 2019, 04:02

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В июне в воздухе над Омском нашли этилбензол, формальдегид и сероводород

В июне в воздухе над Омском нашли этилбензол, формальдегид и сероводород

6 июля 2019, 04:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Обь-Иртышском УГМС подвели итоги мониторинга состояния воздуха над городом в течение июня. Оказалось, что во всех округах города, кроме Кировского, в воздухе была превышена концентрация вредных веществ.

В 14 пробах из 288 проб специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола, четыре пробы из 547 показали повышение концентрации формальдегида. Еще в двух случаях из 360 специалисты выявили избыток сероводорода, единожды за июнь в воздухе над городом нашли превышение концентрации хлорида водорода, сообщили в управлении.

По оценке специалистов, загрязнение воздуха над городом находится на повышенном уровне. В июле прошлого года концентрация вредных веществ была высокой. В этом году ни в одном районе города не было отмечено высокого и экстремально высокого загрязнения.

Во всех округах, кроме Кировского, воздух был загрязнен опасными веществами. В Центральном районе зафиксирован повышенный уровень концентрации сероводорода и хлорида водорода, жители Ленинского округа дышали сероводородом, а в Советском и Октябрьском специалисты в течение июля фиксировали избыток формальдегида и этилбензола.

В конце июня жители нескольких районов города жаловались на резкий химический запах ночью и по утрам. Тогда специалисты обнаружили в воздухе над Советским округом формальдегид и этилбензол. При этом на неприятный запах, вызывающий тошноту и головокружения, жаловались и жители Левобережья.

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