В июне в воздухе над Омском нашли этилбензол, формальдегид и сероводород

Posted 6 июля 2019, 04:02
Published 6 июля 2019, 04:02
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
В 14 пробах из 288 проб специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола, четыре пробы из 547 показали повышение концентрации формальдегида. Еще в двух случаях из 360 специалисты выявили избыток сероводорода, единожды за июнь в воздухе над городом нашли превышение концентрации хлорида водорода, сообщили в управлении.
По оценке специалистов, загрязнение воздуха над городом находится на повышенном уровне. В июле прошлого года концентрация вредных веществ была высокой. В этом году ни в одном районе города не было отмечено высокого и экстремально высокого загрязнения.
Во всех округах, кроме Кировского, воздух был загрязнен опасными веществами. В Центральном районе зафиксирован повышенный уровень концентрации сероводорода и хлорида водорода, жители Ленинского округа дышали сероводородом, а в Советском и Октябрьском специалисты в течение июля фиксировали избыток формальдегида и этилбензола.
В конце июня жители нескольких районов города жаловались на резкий химический запах ночью и по утрам. Тогда специалисты обнаружили в воздухе над Советским округом формальдегид и этилбензол. При этом на неприятный запах, вызывающий тошноту и головокружения, жаловались и жители Левобережья.