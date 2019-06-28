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Posted 28 июня 2019, 11:36

Published 28 июня 2019, 11:36

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Головную боль и тошноту омичей спровоцировали этилбензол и формальдегид

Головную боль и тошноту омичей спровоцировали этилбензол и формальдегид

28 июня 2019, 11:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне по всему городу омичи чувствовали неприятный запах, после которого у некоторых начинались головные боли и приступы тошноты. Оказалось, минувшей ночью в воздухе было зафиксировано повышение концентрации химических соединений, сообщили в министерстве экологии Омской области.

Неприятный химический запах чувствовался в городском воздухе сутки назад. В частности, передвижная эколаборатория в ночь на 27 июня нашла в воздухе повышение в пределах нормы сероуглерода, а также повышение среднесуточной концентрации этилбензола.

Сегодня ночью в воздухе над городом специалисты зафиксировали превышение концентрации еще двух соединений — этилбензола и формальдегида. С 23 часов 27 июня и по настоящее время, по данным Обь-Иртышского УГМС, в городе наступили неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Это стало причиной накопления веществ в приземистом слое атмосферы.

Собранная информация передана на предприятия города. Отдел регионального государственного эконадзора Министерства выявляет предприятия-нарушителей и привлекает их к административной ответственности. Какие конкретно заводы осуществили отравляющие выбросы, в ведомстве не пояснили, но отметили, что контроль за состоянием воздуха продолжается. Ранее за нарушение правил охраны атмосферного воздуха по статье 8.21 КоАП РФ привлечены предприятия ООО «МилкОМ» и ООО «Гемонт».

Ранее жители Советского округа, Левобережья и Ленинского района города жаловались на неприятный запах, из-за которого появлялись тошнота и головокружение.

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