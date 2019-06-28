Головную боль и тошноту омичей спровоцировали этилбензол и формальдегид

Сегодня ночью в воздухе над городом специалисты зафиксировали превышение концентрации еще двух соединений — этилбензола и формальдегида. С 23 часов 27 июня и по настоящее время, по данным Обь-Иртышского УГМС, в городе наступили неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Это стало причиной накопления веществ в приземистом слое атмосферы.