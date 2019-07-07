Новый тариф на мусор, кандидаты на довыборы, силовики в «Омскэлектро»

И еще из новостей на мусорном фронте - на этой неделе в «Магните» сменился исполнительный директор. После отказа Росприроднадзора омскому регоператору в переоформлении лицензии на обработку ТКО региональное Минприроды потребовало кадровых решений. Ждать долго не пришлось. В понедельник в отставку отправлена исполнительный директор «Магнита» Ирина Казанцева, а на ее место назначен Александр Чернов, ранее занимавший должность руководителя ЗАО «Экос», главного перевозчика омского регоператора. Между тем у основного партнера регоператора, компании «Экос», начались проблемы. Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу подал иск в арбитраж об аннулировании лицензии. Чем закончится для «Экоса» эта история и как отразится на вывозе мусора в Омске вероятный отзыв лицензии, пока не понятно, хотя в «Магните» уверяют, что иск Росприроднадзора не является основанием для прекращения деятельности перевозчика.