Новый тариф на мусор, кандидаты на довыборы, силовики в «Омскэлектро»

Posted 7 июля 2019, 06:00
Published 7 июля 2019, 06:00
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Мусорная тема получила развитие на этой неделе. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на совещании у президента РФ Владимира Путина сообщил, что тариф на вывоз ТКО в Омске будет снижен практически в два раза, причем в ближайшее время. На следующей неделе в городе пройдет совместное совещание регионального оператора «Магнит» и омского УФАС, на котором надзорный орган представит свои обоснования для снижения единого тарифа.
Тем временем руководитель «Магнита» во вторник подписал внутренний приказ о снижении тарифа для омичей. Но не навсегда, а до момента получения лицензии в Росприроднадзоре и запуска мусоросортировочных заводов в Кировском и Ленинском районах. И не в два раза, а всего на пять рублей меньше. Так, омичи, проживающие в благоустроенных домах, будут платить не 127.5 рубля, а 122.63 рубля за человека в месяц. Напомним, месяц назад регоператор уже снижал стоимость почти на 6 рублей (со 133.21 до 127.5 рубля) из-за ошибки при расчете нормативов накопления мусора.
И еще из новостей на мусорном фронте - на этой неделе в «Магните» сменился исполнительный директор. После отказа Росприроднадзора омскому регоператору в переоформлении лицензии на обработку ТКО региональное Минприроды потребовало кадровых решений. Ждать долго не пришлось. В понедельник в отставку отправлена исполнительный директор «Магнита» Ирина Казанцева, а на ее место назначен Александр Чернов, ранее занимавший должность руководителя ЗАО «Экос», главного перевозчика омского регоператора. Между тем у основного партнера регоператора, компании «Экос», начались проблемы. Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу подал иск в арбитраж об аннулировании лицензии. Чем закончится для «Экоса» эта история и как отразится на вывозе мусора в Омске вероятный отзыв лицензии, пока не понятно, хотя в «Магните» уверяют, что иск Росприроднадзора не является основанием для прекращения деятельности перевозчика.
Региональные отделения системных парламентских партий сделали свой выбор, назвав кандидатов на сентябрьские довыборы в Законодательное собрание и Городской совет. Неделей ранее участников озвучили омские коммунисты. На этой неделе с кандидатами определились либерал-демократы и единороссы. Жириновский утвердил новую четверку, а политсовет ЕР добавил к трем победителям праймериз представителя «Газпром нефти» – Ярослава Казаченко.
О кадровых перестановках. На этой неделе в омском областном суде появился временно исполняющий обязанности председателя. Место Владимира Яркового, у которого закончился срок полномочий, заняла Мария Храменюк. Эксперты не исключают, что осенью вместо нее, и уже на постоянной основе, могут назначить Елену Милюхину, нынешнего зампредседателя Свердловского областного суда.
В региональном Минпроме на этой неделе отправили в отставку замминистра Игоря Лукьянова. Судя по всему, вскоре стоит ожидать его переназначения в одно из реорганизуемых ведомств. Что касается реформирования структуры областного правительства, то перемены на неделе затронули Минтруда и Минсельхоз. Вице-губернатору Владимиру Куприянову, главе Минтруда, определили в ведение службу занятости, а новому министру сельского хозяйства Николаю Дрофа добавили в штат еще одного зама. В городской администрации кадровые изменения затронули депимущества, там назначен новый замдиректора Иманжан Караулов, и управление делами, где у вице-мэра Олега Зарембы появился заместитель – Светлана Абдулазизова.
Из других новостей запомнился одновременный визит силовиков в «Омскэлектро» и «Омскэнерго». Говорят, выемки документов связаны с делом четырехлетней давности, когда при участии губернатора Виктора Назарова между «Омскэлектро» и «МРСК Сибири» было подписано соглашение о реструктуризации задолженности в размере 1.3 млрд рублей. В правоохранительных органах пока никак не комментируют следственные действия.
А еще на этой неделе мы опубликовали наш спецпроект «Трубы Омска». Собрали на одной карте всех загрязнителей воздуха в Омске. Составили рейтинг крупнейших арбитражных дел. На вершину ТОП 5 в этом месяце взошла компания «Доминант» с иском к фирме «Версопроект» на сумму 279 млн рублей. И попытались разобраться, почему в России за наркотики садят не тех и не так.