Суд присяжных вынес обвинительный вердикт по делу Веры Бегун

Posted 5 июля 2019, 03:11
Published 5 июля 2019, 03:11
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Вера Бегун в свою очередь продолжает настаивать на своей невиновности, но аргументы стороны обвинения оказались для присяжных убедительнее. За совершенные преступления Бегун грозит 20 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет вынесен после прений сторон, которые начнутся 24 июля.
Напомним, многодетная мать Вера Бегун, известная своими публичными протестами напротив здания мэрии города Омска против переселения ее семьи из аварийного жилья в микрорайон Рябиновка, обвиняется в убийстве, грабеже, сутенерстве, угоне и похищении человека. Она сама ходатайствовала о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, вероятно, надеясь на снисхождение, но ее чаяния не оправдались.