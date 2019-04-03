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Posted 3 апреля 2019, 06:55

Published 3 апреля 2019, 06:55

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Митинговавшая с палаткой возле мэрии Бегун обвиняется в похищении людей

Митинговавшая с палаткой возле мэрии Бегун обвиняется в похищении людей

3 апреля 2019, 06:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Многодетная мать Вера Бегун выступала против переселения из аварийного жилья в микрорайон Рябиновка. Женщина уверяла, что нарушены ее права. Сегодня ее саму обвиняют в более тяжких преступлениях.

В отношении Бегун рассматривается уголовное дело по статьям 126 и 162 УК РФ. Речь идет о разбое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и похищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и из корыстных побуждений. По данным Кировского суда, в качестве соучастника подозревается сожитель омички, ему предъявлены те же обвинения. Наказанием обоим может стать лишение свободы от 5 до 12 лет, а также штраф до 1 млн рублей.

Напомним, в 2015 году Бегун выступала против переселения ее семьи из аварийного жилья в микрорайон Рябиновка. Тогда митинговали многие переселенцы, настаивая, что при строительстве нового микрорайона использовались опасные при горении материалы, что качество готового жилья оставляет желать лучшего. Бегун пошла дальше и устроила акцию протеста у дверей городской администрации, когда действующий на тот момент мэр Омска Вячеслав Двораковский и другие чиновники находились у Вечного огня в преддверии Дня Победы. Акция продлилась недолго, поданный ею иск о незаконном переселении остался неудовлетворенным.

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