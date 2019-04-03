Митинговавшая с палаткой возле мэрии Бегун обвиняется в похищении людей

В отношении Бегун рассматривается уголовное дело по статьям 126 и 162 УК РФ. Речь идет о разбое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и похищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и из корыстных побуждений. По данным Кировского суда, в качестве соучастника подозревается сожитель омички, ему предъявлены те же обвинения. Наказанием обоим может стать лишение свободы от 5 до 12 лет, а также штраф до 1 млн рублей.