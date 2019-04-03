Митинговавшая с палаткой возле мэрии Бегун обвиняется в похищении людей

Posted 3 апреля 2019, 06:55
Published 3 апреля 2019, 06:55
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
В отношении Бегун рассматривается уголовное дело по статьям 126 и 162 УК РФ. Речь идет о разбое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и похищении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и из корыстных побуждений. По данным Кировского суда, в качестве соучастника подозревается сожитель омички, ему предъявлены те же обвинения. Наказанием обоим может стать лишение свободы от 5 до 12 лет, а также штраф до 1 млн рублей.
Напомним, в 2015 году Бегун выступала против переселения ее семьи из аварийного жилья в микрорайон Рябиновка. Тогда митинговали многие переселенцы, настаивая, что при строительстве нового микрорайона использовались опасные при горении материалы, что качество готового жилья оставляет желать лучшего. Бегун пошла дальше и устроила акцию протеста у дверей городской администрации, когда действующий на тот момент мэр Омска Вячеслав Двораковский и другие чиновники находились у Вечного огня в преддверии Дня Победы. Акция продлилась недолго, поданный ею иск о незаконном переселении остался неудовлетворенным.