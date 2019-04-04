Суд присяжных над Верой Бегун будет проходить в закрытом режиме

Как сообщил Городу55 секретарь Омского областного суда, предварительные слушания по делу Веры Бегун состоялись сегодня, 4 апреля. Следующее заседание назначено на 15 апреля, однако процесс с присяжными будет проходить в закрытом режиме. То есть прессу на него не допустят.