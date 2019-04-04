Суд присяжных над Верой Бегун будет проходить в закрытом режиме

Posted 4 апреля 2019, 07:00
Published 4 апреля 2019, 07:00
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Как сообщил Городу55 секретарь Омского областного суда, предварительные слушания по делу Веры Бегун состоялись сегодня, 4 апреля. Следующее заседание назначено на 15 апреля, однако процесс с присяжными будет проходить в закрытом режиме. То есть прессу на него не допустят.
В облсуде рассматривается дело об убийстве и еще несколько сопутствующих эпизодов. Напомним, параллельно в Кировском районном суде идет процесс о разбое и похищении человека. В общей сложности против Бегун возбуждено 18 уголовных дел.
В 2015 году Вера Бегун получила известность протестными акциями. Она устроила пикет у здания мэрии, выступая против переселения ее семьи в микрорайон Рябиновка. Однако поданный ею иск остался неудовлетворенным, женщина согласилась на переезд.