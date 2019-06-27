gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июня 2019, 11:42

Published 27 июня 2019, 11:42

Modified 19 августа, 20:59

Updated 19 августа, 20:59

На Левом берегу и у ж/д вокзала в Омске появились новые светофоры

На Левом берегу и у ж/д вокзала в Омске появились новые светофоры

27 июня 2019, 11:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Работы по строительству светофоров завершились в Кировском и Ленинском округах города, сообщили в администрации Омска.

В частности, светофоры появились на улице 5-я Кировская на перекрестке с улицей Южная, а также на улице Лобкова у остановки «Колледж транспортного строительства».

В городском департаменте транспорта отметили, что светофорные объекты пока не находятся на балансе города, но процедура передачи их в управление бюджетного учреждения «Транссигнал» уже идет. После оформления необходимых документов их подключат к электроснабжению и введут в использование.

Это не последние светофоры, которые появились в новом году на улицах Омска. Из бюджета города выделены средства на регулировщики у остановки «Ул. Романенко», по улице 2-й Солнечной, у остановки «Дорстрой», и на перекрестке 7-я Северная - Перекоповская, сообщили в мэрии.

#Омск сегодня#Город#Светофор#Пешеходный переход#Пешеходные переходы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика