На Левом берегу и у ж/д вокзала в Омске появились новые светофоры

Posted 27 июня 2019, 11:42
Published 27 июня 2019, 11:42
Modified 19 августа, 20:59
Updated 19 августа, 20:59
В частности, светофоры появились на улице 5-я Кировская на перекрестке с улицей Южная, а также на улице Лобкова у остановки «Колледж транспортного строительства».
В городском департаменте транспорта отметили, что светофорные объекты пока не находятся на балансе города, но процедура передачи их в управление бюджетного учреждения «Транссигнал» уже идет. После оформления необходимых документов их подключат к электроснабжению и введут в использование.
Это не последние светофоры, которые появились в новом году на улицах Омска. Из бюджета города выделены средства на регулировщики у остановки «Ул. Романенко», по улице 2-й Солнечной, у остановки «Дорстрой», и на перекрестке 7-я Северная - Перекоповская, сообщили в мэрии.