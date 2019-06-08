В Омске многодетная мать отдала пособие на троих детей случайному знакомому

Posted 8 июня 2019, 08:48
Published 8 июня 2019, 08:48
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Как рассказала следователю заявительница, в поезде она познакомилась с мужчиной. Вместе они решили это отметить, и в ходе застолья женщина упомянула, что имеет троих детей, на которых ей на карту должны начислить пособие в размере 10 тыс рублей.
Когда женщина с попутчиком прибыли в Омск, тот сказал, что ему как раз не хватает 10 тыс наличными. Мужчина пообещал вернуть их потерпевшей при первой же возможности, и женщина выполнила его просьбу. Почти сразу омичка заподозрила своего нового знакомого в обмане и попыталась вернуть деньги, однако мужчина уже убежал в сторону подземного перехода и скрылся.
Однако далеко омичу убежать не удалось: по полученной ориентировке его задержали сотрудники патрульно-постовой службы на площади Серова. Из похищенных денег при себе у него осталось только 8 700, остальное он потратил на еду и алкоголь в ближайшем кафе.
В ведомстве сообщили, что по заявлению пострадавшей на задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Теперь мужчине грозит наказание вплоть до четырех лет тюрьмы.