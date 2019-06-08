В Омске многодетная мать отдала пособие на троих детей случайному знакомому

Когда женщина с попутчиком прибыли в Омск, тот сказал, что ему как раз не хватает 10 тыс наличными. Мужчина пообещал вернуть их потерпевшей при первой же возможности, и женщина выполнила его просьбу. Почти сразу омичка заподозрила своего нового знакомого в обмане и попыталась вернуть деньги, однако мужчина уже убежал в сторону подземного перехода и скрылся.