Улицу в Омске назовут в честь города-героя Симферополя

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, по итогам визитов делегаций городов-партнеров договоренности по развитию взаимовыгодного сотрудничества были достигнуты в различных сферах. В том числе руководители трех регионов приняли решение назвать одну из новых улиц в честь столицы Крыма.