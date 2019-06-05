Улицу в Омске назовут в честь города-героя Симферополя

Posted 5 июня 2019, 12:29
Published 5 июня 2019, 12:29
Modified 19 августа, 21:10
Updated 19 августа, 21:10
Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, по итогам визитов делегаций городов-партнеров договоренности по развитию взаимовыгодного сотрудничества были достигнуты в различных сферах. В том числе руководители трех регионов приняли решение назвать одну из новых улиц в честь столицы Крыма.
«По итогам совместной работы руководством городов Уфа, Омск и Ставрополь принято решение присвоить название Симферопольской новым улицам. Уже в ближайшее время данная работа начнется», - подчеркнула Наталья Маленко.
О том, где появится улица Симферопольская, пока в мэрии города не сообщили.