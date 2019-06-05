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Posted 5 июня 2019, 12:29

Published 5 июня 2019, 12:29

Modified 19 августа, 21:10

Updated 19 августа, 21:10

Улицу в Омске назовут в честь города-героя Симферополя

Улицу в Омске назовут в честь города-героя Симферополя

5 июня 2019, 12:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Омск сегодня
Сегодня, 5 июня, в администрации города Симферополь прошло традиционное аппаратное совещание, где мэр Наталья Маленко рассказала о договоренностях, достигнутых с руководителями разных городов страны.

Как сообщили в пресс-службе администрации Симферополя, по итогам визитов делегаций городов-партнеров договоренности по развитию взаимовыгодного сотрудничества были достигнуты в различных сферах. В том числе руководители трех регионов приняли решение назвать одну из новых улиц в честь столицы Крыма.

«По итогам совместной работы руководством городов Уфа, Омск и Ставрополь принято решение присвоить название Симферопольской новым улицам. Уже в ближайшее время данная работа начнется», - подчеркнула Наталья Маленко.

О том, где появится улица Симферопольская, пока в мэрии города не сообщили.

#Омск сегодня#Город#История города#На улице
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