Минобороны опровергает наличие долгов перед «Омской энергосбытовой компанией»

Posted 5 июня 2019,, 02:16
Published 5 июня 2019,, 02:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В письменном ответе изданию Минобороны России опровергло претензии «Омской энергосбытовой компании» об уклонении учреждения от обязательств по оплате потребленной электрической энергии.
В частности, расчет с ресурсоснабжающей организацией производится по факту поступления должным образом оформленных платежных документов. Последний платеж был осуществлен 3 июня 2019 года за январь-март текущего года в сумме более 400 тыс рублей.
Оплату за следующий период, апрель-май 2019 года, произведут после поступления очередных платежных документов.