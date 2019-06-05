Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июня 2019,, 02:16

Published 5 июня 2019,, 02:16

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Минобороны опровергает наличие долгов перед «Омской энергосбытовой компанией»

5 июня 2019, 02:16
ООО «Омская энергосбытовая компания» 1 мая 2019 года включило в «черный» список неплательщиков ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России с общей суммой задолженности 5.2 млн рублей. Однако данную информацию министерство назвало недостоверной, сообщают «Коммерческие Вести».

В письменном ответе изданию Минобороны России опровергло претензии «Омской энергосбытовой компании» об уклонении учреждения от обязательств по оплате потребленной электрической энергии.

В частности, расчет с ресурсоснабжающей организацией производится по факту поступления должным образом оформленных платежных документов. Последний платеж был осуществлен 3 июня 2019 года за январь-март текущего года в сумме более 400 тыс рублей.

Оплату за следующий период, апрель-май 2019 года, произведут после поступления очередных платежных документов.

#Омск сегодня#Город#Омская энергосбытовая компания
Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15