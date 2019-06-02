Политические перестановки, активность Полежаева, продажа Федоровки

Posted 2 июня 2019, 06:00
Published 2 июня 2019, 06:00
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
В понедельник омские единороссы огласили итоги партийных праймериз по кандидатам в депутаты Городского совета и Законодательного собрания. Выиграли предварительное голосование Светлана Энверова (кандидат в депутаты Заксобрания по Кормиловскому избирательному округу № 19) и Юрий Арчибасов (кандидат в депутаты Омского городского совета).
Кандидат на депутатский мандат по избирательному округу № 14 в Тюкалинском районе ЕР пока не определен. Праймериз состоятся 23 июня. По некоторой информации, на участие в предварительном голосовании уже заявились четыре кандидата. Будет ли ЕР проводить праймериз по округу экс-депутата Калинина (Советский избирательный округ № 4), остается неизвестным.
О своем намерении участвовать в выборах в Заксобрание по 19-му округу в качестве самовыдвиженца на этой неделе высказался экс-глава Калачинского района Вадим Цыганков. Ранее о своих претензиях на вакантный мандат заявлял экс-глава омского УФАС Сергей Суменков.
Между тем во вторник члены комитета по вопросам законности и правопорядка Горсовета рассмотрели вопрос о довыборах по 11-му избирательному округу (мандат скончавшегося депутата Карымова). Депутаты рекомендовали Горсовету провести допголосование 8 сентября 2019 года.
Имя нового уполномоченного по правам предпринимателей Омской области станет известно совсем скоро. Мандат ныне действующего бизнес-омбудсмена Юрия Герасименко заканчивается в середине июня. Минэкономики на этой неделе объявило конкурс на должность. Заявился пока только Герасименко.
О кадровых изменениях. На этой неделе отметилось министерство региональной безопасности Омской области. Глава ведомства Андрей Кондин назначил себе двоих заместителей. Одним стал бывший замначальника главного управления региональной безопасности Станислав Горячкин. Другим — уволенный в 2018 году начальник омского УФСИН Сергей Корючин.
В то же время мэр Оксана Фадина опровергла переход в администрацию экс-министра экономики Расима Галямова. Напомним, ему прочили должность в департаменте городской экономической политики. По словам главы города, это не уровень министра.
Экс-губернатор Леонид Полежаев был необычайно активен в информационном поле на этой неделе. Во-первых, он дебютировал в Instagram, опубликовав свое фото с презентации второго тома альманаха «Три века омской культуры». Страничку в соцсети Полежаев зарегистрировал две недели назад. Все это время она была пустой, без фотографий.
Во-вторых, архитектурный совет омского отделения Союза архитекторов России рассмотрел идею Полежаева по восстановлению Свято-Ильинского собора. Лично презентовать проект экс-губернатор не стал, отправив защищать замысел его автора, архитектора Татьяну Малиновскую. Защита выдалась неудачной. Архитектурный совет раскритиковал проект бывшего губернатора. Главная претензия экспертов — неясность с назначением здания: что это будет — музей или церковь?
Торги по акциям аэропорта «Омск-Федоровка» вновь признаны несостоявшимися. В седьмой раз областное Минимущество вынуждено аннулировать результаты аукциона по причине того, что победитель не явился в установленный срок на подписание договора купли-продажи. Интересно, что лидер последнего аукциона до этого уже дважды подавал заявку, выигрывал конкурс и каждый раз отказывался от договора.
А еще на этой неделе мы узнали, как омские школы расправляются с острыми заборами. Оказалось, очень просто — зовут родителей, а те берут и спиливают. Разбирались с новой коммунальной реформой. На этот раз — с переходом на новую схему горячего водоснабжения. В преддверии российско-казахстанского форума, который пройдет в Омске осенью этого года, составили нашу версию списка омичей, достойных ордена Назарбаева. А также заглянули в недостроенную омскую подземку, где художники организовали выставку современного искусства.