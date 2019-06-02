Политические перестановки, активность Полежаева, продажа Федоровки

А еще на этой неделе мы узнали, как омские школы расправляются с острыми заборами. Оказалось, очень просто — зовут родителей, а те берут и спиливают. Разбирались с новой коммунальной реформой. На этот раз — с переходом на новую схему горячего водоснабжения. В преддверии российско-казахстанского форума, который пройдет в Омске осенью этого года, составили нашу версию списка омичей, достойных ордена Назарбаева. А также заглянули в недостроенную омскую подземку, где художники организовали выставку современного искусства.