«Градостроительный анекдот»: архитекторы не одобрили проект Свято-Ильинского собора

«Надо фундамент находить. Надо и памятник Ленину убирать тогда, а этого никто не позволит сделать. Посмотреть надо, как храм будет смотреться с Левого берега. А так, это градостроительный анекдот, которых в Омске много. Зачем еще один?! Это вольное эссе. Нужно ли это вранье городу? Если это доминанта, то и Музыкальный театр надо сносить, который выше. Честнее откопать фундамент и сделать экспозицию там», — заявил Шалмин.