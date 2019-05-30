«Градостроительный анекдот»: архитекторы не одобрили проект Свято-Ильинского собора

Posted 30 мая 2019, 12:35
Published 30 мая 2019, 12:35
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Сегодня, 30 мая, в помещении Союза строителей Омской области прошло заседание архитектурного совета. На суд градостроителей был вынесен проект воссоздания Свято-Ильинского собора за авторством Татьяны Малиновской. Причем воссоздания в качестве центра изучения православной культуры Прииртышья.
Бывший губернатор и глава фонда «Духовное наследие» Леонид Полежаев, выступивший заказчиком проекта, на заседание не пришел. Однако несколькими часами ранее опубликовал пост в Instagram:
«Что я думаю о перспективе строительства в Омске храма святого Илии Пророка? Она обозримая. Омичи не слишком любят бег, но сопротивление на старте не отменит гордости на финише. Так было с Успенским собором. Уверен, повторим», — написал Полежаев.
Председатель архитектурного совета Александр Бегун начал заседание с того, что напомнил суть встречи: «Это не публичные слушания, выступают архитекторы, спрашивают архитекторы тоже».
Выступавшая в защиту своего проекта архитектор Татьяна Малиновская отметила, что собор необходимо восстанавливать.
«Необходимо восстановление собора, потому что место для него правильное — без собора этот участок города смотрится пусто и блекло», — отметила архитектор.
Изначально архитектор пыталась уместить собор на старом месте, прямо на месте памятника Ленину, однако современные условия, по ее словам, требуют изменения в плане. Поэтому храм передвинулся на восток на 40 с небольшим метров.
Коллеги задали вопрос, рискует ли Омск попасть в ситуацию, как в Екатеринбурге.
«Ленинская горка все же с натяжкой называется сквером, я бы не стала ее так называть. Это неухоженная территория, мы ее облагородим. Часовенка, которая стоит там сейчас, будет вынесена в другое место», — отметила Малиновская.
Другие коллеги архитектора отметили, что неоднозначности ситуации добавляет неопределенность объекта. Если строить музей, то, по их мнению, можно бы сделать что-то современнее. Сама Малиновская заявила, что «назначение собора не важно, важна архитектурная доминанта».
В ходе обсуждения выяснилось, что прямо под будущим собором располагается пучок сетей, их необходимо будет полностью заменять и переносить в другое место.
«Мы готовы к этому, большая работа, но она будет сделана», — пояснил представитель заказчика Алексей Ильиных, в прошлом руководивший КУ «Омскоблстройзаказчик» и отправленный в отставку из-за неудовлетворительной работы.
В целом архитекторы приняли проект реконструкции с критикой. Основные претензии — до сих пор непонятно назначение здания (музей или церковь), а также чувствуется напряжение среди жителей. Помочь в этом сможет благоустройство и набережной Оми.
По мнению коллег Малиновской, необходимо досконально проверить все расчеты и доказать необходимость собора. Сейчас эта необходимость, по мнению председателя совета Александра Бегуна, не доказана.
«Необходимо более убедительное обоснование, которого я сейчас не увидел. Нужно больше проработать проект, но сам я не против его восстановления», — отметил Бегун.
Главным противником проекта выступила архитектор Ольга Кулагина. По ее словам, нельзя девальвировать историю, а, следовательно, нельзя восстанавливать собор в том же виде.
«Это не памятник, запомните. Почему мы не можем наши деньги пустить в дело, а пытаемся их вложить в камни? Я против проекта и реконструкции в целом», — отметила женщина.
Архитектор Никита Шалмин заявил, что называть строительство храма ремонтными работами некорректно, так как размеры в проекте отличаются от первоначальных.
«Надо фундамент находить. Надо и памятник Ленину убирать тогда, а этого никто не позволит сделать. Посмотреть надо, как храм будет смотреться с Левого берега. А так, это градостроительный анекдот, которых в Омске много. Зачем еще один?! Это вольное эссе. Нужно ли это вранье городу? Если это доминанта, то и Музыкальный театр надо сносить, который выше. Честнее откопать фундамент и сделать экспозицию там», — заявил Шалмин.
Напомним, вопрос о строительстве Храма Ильи Пророка неоднократно поднимался вплоть до 2018 года, однако дальше обсуждения не продвигался. В феврале 2019 года экс-губернатор Полежаев дал старт работам по проектированию собора. По его словам, строительство Свято-Ильинского собора — давняя мечта экс-митрополита Омского и Тарского Федосия.
Проектирование и обсуждение собора совпали с массовыми протестами против строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге. Жители города добились своего — строительство в сквере заморожено, а городские власти ищут под церковь другой земельный участок. Выразили свое мнение по поводу строительства новой церкви и омичи. В опросе Города55 61.1% местных жителей высказались против строительства храма. По мнению горожан, вместо Свято-Ильинского собора лучше построить что-то другое.