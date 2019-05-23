В РЭК создают рабочую группу по пересмотру мусорного норматива

Добавим, сегодня в Омске установлен норматив накопления ТКО в размере 2.19 кубометра в год на одного человека в многоквартирном доме. Его разработали в 2016 году. По величине норматива среди городов Сибирского федерального округа Омск расположился в середине рейтинга. Самый большой на сегодняшний день норматив накопления ТКО в Томской области – 3.13 кубометра в год с человека, наименьший в Красноярском крае – 0.84.