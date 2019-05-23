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Posted 23 мая 2019, 10:11

Published 23 мая 2019, 10:11

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В РЭК создают рабочую группу по пересмотру мусорного норматива

В РЭК создают рабочую группу по пересмотру мусорного норматива

23 мая 2019, 10:11
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Региональная энергетическая комиссия Омской области намерена уже в июне создать рабочую группу по разработке нового норматива накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом Городу55 рассказали в ведомстве.

На данный момент в РЭК определяют окончательный состав участников рабочей группы. Предполагается, что в нее войдут депутаты, общественники, эксперты в сфере ЖКХ.

«К работе группа приступит, скорее всего, в июне. К этому времени будет утвержден состав, выпущено соответствующее распоряжение и пройдет первое заседание. Как и предыдущая рабочая группа, она будет заниматься сбором результатов замеров по периодам, анализировать полученные данные», - сообщили в РЭК.

Новые замеры будут проводиться четыре сезона, по методике, утвержденной правительством РФ. Измерять накопления будет отобранная по конкурсу организация. Аукцион еще не объявлен. Регулятор предполагает, что результаты замеров станут известны примерно через год.

Напомним, в марте 2019 года губернатор Александр Бурков заявил, что сейчас ведется работа с федеральным центром о том, чтобы сократить время пересмотра норматива до 3-5 месяцев.

Добавим, сегодня в Омске установлен норматив накопления ТКО в размере 2.19 кубометра в год на одного человека в многоквартирном доме. Его разработали в 2016 году. По величине норматива среди городов Сибирского федерального округа Омск расположился в середине рейтинга. Самый большой на сегодняшний день норматив накопления ТКО в Томской области – 3.13 кубометра в год с человека, наименьший в Красноярском крае – 0.84.

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