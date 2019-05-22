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Posted 22 мая 2019, 05:33

Published 22 мая 2019, 05:33

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Водителя автобуса на 3 года отправили в колонию за смерть двоих пассажиров

Водителя автобуса на 3 года отправили в колонию за смерть двоих пассажиров

22 мая 2019, 05:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Омский районный суд приговорил 33-летнего водителя пассажирского автобуса к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять автомобилями в течение 1.6 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Омича признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть двоих пассажиров автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля 2017 года на дороге «Черлак — Омск». Водитель коммерческого маршрута № 1161 «Поселок Иртыш — город Омск» с девятью пассажирами в салоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.

Несмотря на то, что от полученных в результате аварии травм двое пассажиров погибли, водитель так и не признал свою вину. Тем не менее суд вынес обвинительный приговор и частично удовлетворил требования потерпевшей стороны о взыскании с владельца автобуса 600 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда.

#Омск сегодня#Происшествия#ДТП#Автобус
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