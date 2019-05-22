Водителя автобуса на 3 года отправили в колонию за смерть двоих пассажиров

Несмотря на то, что от полученных в результате аварии травм двое пассажиров погибли, водитель так и не признал свою вину. Тем не менее суд вынес обвинительный приговор и частично удовлетворил требования потерпевшей стороны о взыскании с владельца автобуса 600 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда.