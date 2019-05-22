Водителя автобуса на 3 года отправили в колонию за смерть двоих пассажиров

Posted 22 мая 2019, 05:33
Published 22 мая 2019, 05:33
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Омича признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть двоих пассажиров автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 июля 2017 года на дороге «Черлак — Омск». Водитель коммерческого маршрута № 1161 «Поселок Иртыш — город Омск» с девятью пассажирами в салоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя грузовыми автомобилями.
Несмотря на то, что от полученных в результате аварии травм двое пассажиров погибли, водитель так и не признал свою вину. Тем не менее суд вынес обвинительный приговор и частично удовлетворил требования потерпевшей стороны о взыскании с владельца автобуса 600 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда.