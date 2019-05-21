К концу осени у школ Омска установят новые светофоры

Сюжет Омск сегодня

До 1 ноября 2019 года в Омске установят 12 новых светофоров, большинство из которых появится на пешеходных переходах вблизи учебных заведений, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Отмечено, что установка шести светофорных объектов будет профинансирована местным бюджетом, оставшаяся половина — за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Места установки новых светофоров были выбраны в результате определения очагов аварийности в местах расположения нерегулируемых пешеходных переходов. Итак, до конца осени в Омске установят светофоры на переходах: в районе остановки «Улица Романенко» вблизи школы № 31, в районе остановки «Колледж транспортного строительства», в районе остановки «Дорстрой» вблизи школы № 10, на пересечении улиц 7-я Северная и Перекоповская на пути к школе № 6 и Омскому техникуму высоких технологий машиностроения, в районе остановки «Улица Южная» вблизи школы № 53, на улице Машиностроительная в створе улицы Лобова на пути к школе № 99, в районе остановки «ОМЦ Химик» вблизи школы № 63, в районе остановки «Улица Гашека» вблизи школы № 108, в районе остановки «Студия» Любови Ермолаевой» на пути к школам №№ 80 и 86, в районе остановки «Улица Труда» вблизи школы № 78, в районе остановки «Универсам» вблизи школ №№ 49 и 28, на пересечении улиц Интернациональная и Тарская.