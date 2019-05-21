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Posted 21 мая 2019, 05:12

Published 21 мая 2019, 05:12

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

К концу осени у школ Омска установят новые светофоры

К концу осени у школ Омска установят новые светофоры

21 мая 2019, 05:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
До 1 ноября 2019 года в Омске установят 12 новых светофоров, большинство из которых появится на пешеходных переходах вблизи учебных заведений, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Отмечено, что установка шести светофорных объектов будет профинансирована местным бюджетом, оставшаяся половина — за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Места установки новых светофоров были выбраны в результате определения очагов аварийности в местах расположения нерегулируемых пешеходных переходов.

Итак, до конца осени в Омске установят светофоры на переходах:

в районе остановки «Улица Романенко» вблизи школы № 31,

в районе остановки «Колледж транспортного строительства»,

в районе остановки «Дорстрой» вблизи школы № 10,

на пересечении улиц 7-я Северная и Перекоповская на пути к школе № 6 и Омскому техникуму высоких технологий машиностроения,

в районе остановки «Улица Южная» вблизи школы № 53,

на улице Машиностроительная в створе улицы Лобова на пути к школе № 99,

в районе остановки «ОМЦ Химик» вблизи школы № 63,

в районе остановки «Улица Гашека» вблизи школы № 108,

в районе остановки «Студия» Любови Ермолаевой» на пути к школам №№ 80 и 86,

в районе остановки «Улица Труда» вблизи школы № 78,

в районе остановки «Универсам» вблизи школ №№ 49 и 28,

на пересечении улиц Интернациональная и Тарская.

#Омск сегодня#Город#Светофор
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