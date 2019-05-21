К концу осени у школ Омска установят новые светофоры

Posted 21 мая 2019, 05:12
Published 21 мая 2019, 05:12
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Отмечено, что установка шести светофорных объектов будет профинансирована местным бюджетом, оставшаяся половина — за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Места установки новых светофоров были выбраны в результате определения очагов аварийности в местах расположения нерегулируемых пешеходных переходов.
Итак, до конца осени в Омске установят светофоры на переходах:
в районе остановки «Улица Романенко» вблизи школы № 31,
в районе остановки «Колледж транспортного строительства»,
в районе остановки «Дорстрой» вблизи школы № 10,
на пересечении улиц 7-я Северная и Перекоповская на пути к школе № 6 и Омскому техникуму высоких технологий машиностроения,
в районе остановки «Улица Южная» вблизи школы № 53,
на улице Машиностроительная в створе улицы Лобова на пути к школе № 99,
в районе остановки «ОМЦ Химик» вблизи школы № 63,
в районе остановки «Улица Гашека» вблизи школы № 108,
в районе остановки «Студия» Любови Ермолаевой» на пути к школам №№ 80 и 86,
в районе остановки «Улица Труда» вблизи школы № 78,
в районе остановки «Универсам» вблизи школ №№ 49 и 28,
на пересечении улиц Интернациональная и Тарская.