ФСБ поймала 24-летнего омича с наркосинтетикой

Posted 20 мая 2019, 04:34
Published 20 мая 2019, 04:34
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Омича задержали сотрудники ФСБ ночью 1 марта 2019 года у дома по улице Красный переулок. В его автомобиле нашли более 260 грамм наркотических веществ синтетического происхождения, которые он купил в Интернете через тайники для дальнейшей перепродажи.
В этот же день оперативники обыскали квартиру подозреваемого, где также нашлись около пяти грамм наркотиков.
Молодой человек полностью признал свою вину и теперь ожидает в СИЗО рассмотрения уголовного дела в суде. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.