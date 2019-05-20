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Posted 20 мая 2019, 04:34

Published 20 мая 2019, 04:34

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

ФСБ поймала 24-летнего омича с наркосинтетикой

ФСБ поймала 24-летнего омича с наркосинтетикой

20 мая 2019, 04:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Ленинский районный суд города Омска рассмотрит уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в покушении на сбыт более 260 грамм наркосинтетики, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Омича задержали сотрудники ФСБ ночью 1 марта 2019 года у дома по улице Красный переулок. В его автомобиле нашли более 260 грамм наркотических веществ синтетического происхождения, которые он купил в Интернете через тайники для дальнейшей перепродажи.

В этот же день оперативники обыскали квартиру подозреваемого, где также нашлись около пяти грамм наркотиков.

Молодой человек полностью признал свою вину и теперь ожидает в СИЗО рассмотрения уголовного дела в суде. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#Омск сегодня#Общество#Наркотики
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