ФСБ поймала 24-летнего омича с наркосинтетикой

Омича задержали сотрудники ФСБ ночью 1 марта 2019 года у дома по улице Красный переулок. В его автомобиле нашли более 260 грамм наркотических веществ синтетического происхождения, которые он купил в Интернете через тайники для дальнейшей перепродажи.