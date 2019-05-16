В Омской области на ходу сгорел автомобиль стоимостью в полмиллиона рублей

Сюжет Омск сегодня

Вчера, 15 мая, около 11 часов дня, в дежурную часть сообщили об автомобиле, который загорелся во время движения, рассказали в ГУ МЧС России по Омской области.

Автомобиль Nissan Almera 2017 года выпуска загорелся в деревне Каспировка Одесского района Омской области. Тушить его отправились четыре спасателя на двух пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось к 11:10, полностью побороть огонь получилось еще через 10 минут. Как отметили в ведомстве, огонь полностью уничтожил транспортное средство и восстановлению оно не подлежит. «Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», — сообщили в ведомстве.