В Омской области на ходу сгорел автомобиль стоимостью в полмиллиона рублей

Posted 16 мая 2019, 05:36
Published 16 мая 2019, 05:36
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Автомобиль Nissan Almera 2017 года выпуска загорелся в деревне Каспировка Одесского района Омской области. Тушить его отправились четыре спасателя на двух пожарных машинах.
Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось к 11:10, полностью побороть огонь получилось еще через 10 минут. Как отметили в ведомстве, огонь полностью уничтожил транспортное средство и восстановлению оно не подлежит.
«Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», — сообщили в ведомстве.