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Posted 16 мая 2019, 05:36

Published 16 мая 2019, 05:36

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В Омской области на ходу сгорел автомобиль стоимостью в полмиллиона рублей

В Омской области на ходу сгорел автомобиль стоимостью в полмиллиона рублей

16 мая 2019, 05:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Вчера, 15 мая, около 11 часов дня, в дежурную часть сообщили об автомобиле, который загорелся во время движения, рассказали в ГУ МЧС России по Омской области.

Автомобиль Nissan Almera 2017 года выпуска загорелся в деревне Каспировка Одесского района Омской области. Тушить его отправились четыре спасателя на двух пожарных машинах.

Ликвидировать открытое горение огнеборцам удалось к 11:10, полностью побороть огонь получилось еще через 10 минут. Как отметили в ведомстве, огонь полностью уничтожил транспортное средство и восстановлению оно не подлежит.

«Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

#Омск сегодня#Происшествия#Пожары#Пожарная безопасность
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