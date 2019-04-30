Ревнивый омич зарезал мужчину, вступившегося за его соперника

По версии следствия, в гости к хозяину дома зашел молодой мужчина, к которому подозреваемый приревновал свою сожительницу. Во время выяснения отношений в разговор вмешался хозяин дома и попытался успокоить квартиранта, однако в ответ на это мужчина ударил хозяина дома ножом в сердце. От полученного ранения мужчина скончался.