Ревнивый омич зарезал мужчину, вступившегося за его соперника

Posted 30 апреля 2019, 11:33
Published 30 апреля 2019, 11:33
Modified 19 августа, 21:00
Updated 19 августа, 21:00
По версии следствия, в гости к хозяину дома зашел молодой мужчина, к которому подозреваемый приревновал свою сожительницу. Во время выяснения отношений в разговор вмешался хозяин дома и попытался успокоить квартиранта, однако в ответ на это мужчина ударил хозяина дома ножом в сердце. От полученного ранения мужчина скончался.
Омича, по данным ведомства, задержали. На данный момент решается вопрос о его аресте.
Тело в частном доме по улице 8-я Северная нашли 30 апреля около 3 часов ночи. Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Теперь ревнивому омичу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15-ти лет.