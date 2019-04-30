gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 2019, 11:33

Published 30 апреля 2019, 11:33

Modified 19 августа, 21:00

Updated 19 августа, 21:00

Ревнивый омич зарезал мужчину, вступившегося за его соперника

Ревнивый омич зарезал мужчину, вступившегося за его соперника

30 апреля 2019, 11:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Мужчину задержали по подозрению в убийстве хозяина квартиры, где омич проживал со своей сожительницей, сообщили в пресс-службе СКР по Омской области.

По версии следствия, в гости к хозяину дома зашел молодой мужчина, к которому подозреваемый приревновал свою сожительницу. Во время выяснения отношений в разговор вмешался хозяин дома и попытался успокоить квартиранта, однако в ответ на это мужчина ударил хозяина дома ножом в сердце. От полученного ранения мужчина скончался.

Омича, по данным ведомства, задержали. На данный момент решается вопрос о его аресте.

Тело в частном доме по улице 8-я Северная нашли 30 апреля около 3 часов ночи. Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Теперь ревнивому омичу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15-ти лет.

#Омск сегодня#Происшествия#Ножевое ранение#Смерть человека#Смерть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика