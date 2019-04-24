Омичей, вырастивших в квартире коноплю, отправили в колонию строгого режима

Posted 24 апреля 2019, 06:44
Published 24 апреля 2019, 06:44
Modified 19 августа, 20:58
Updated 19 августа, 20:58
Как установил суд, в декабре 2017 года мужчины через интернет купили семена конопли и оборудование для ее выращивания. В квартире одного из соучастников они посадили растения.
Через полгода, в мае 2018-го, злоумышленники получили первый урожай. Они срезали проросшие кусты конопли, измельчили и высушили растение, изготовив наркотик общей массой более 0.8 килограмма.
Однако продать запрещенный препарат им не удалось — их задержали сотрудники полиции.