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Posted 24 апреля 2019, 06:44

Published 24 апреля 2019, 06:44

Modified 19 августа, 20:58

Updated 19 августа, 20:58

Омичей, вырастивших в квартире коноплю, отправили в колонию строгого режима

Омичей, вырастивших в квартире коноплю, отправили в колонию строгого режима

24 апреля 2019, 06:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Шесть лет в колонии строгого режима проведут 30-летний и 27-летний жители Октябрьского округа города Омска за покушение на сбыт наркотиков, а также выращивание запрещенных растений, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Как установил суд, в декабре 2017 года мужчины через интернет купили семена конопли и оборудование для ее выращивания. В квартире одного из соучастников они посадили растения.

Через полгода, в мае 2018-го, злоумышленники получили первый урожай. Они срезали проросшие кусты конопли, измельчили и высушили растение, изготовив наркотик общей массой более 0.8 килограмма.

Однако продать запрещенный препарат им не удалось — их задержали сотрудники полиции.

#Омск сегодня#Общество#Наркотики
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