Омские коррупционеры. Почему в реестре недоверия только мелкие депутаты

Последний на сегодняшний день омский чиновник, уволенный за утрату доверия, – заместитель руководителя Управления Росприроднадзора Омской области Сергей Еремин. Он получил известность после скандала с выбросами этилмеркаптана в Омске в феврале 2017 года. Чиновник тогда поспешно заявил, что ему известен источник загрязнения. Но виновника выбросов с тех пор так и не нашли. А Еремину его преждевременные выводы стоили карьеры. Сначала федеральный Росприроднадзор не утвердил его в должности руководителя омского управления, а потом в октябре 2017 года омский Следком отстранил от должности, возбудив уголовное дело по подозрению в превышении полномочий.