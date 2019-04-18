Омские коррупционеры. Почему в реестре недоверия только мелкие депутаты

Posted 18 апреля 2019, 11:21
Published 18 апреля 2019, 11:21
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Закон о реестре уволенных в связи с утратой доверия чиновников принят Государственной думой в 2017 году. В него вносятся должностные лица, уволенные за совершение коррупционного правонарушения. Основанием для исключения из списка могут стать решение суда об отмене правового акта, который повлек включение в реестр, истечение пятилетнего срока или смерть коррупционера.
Подразумевалось, что список станет хорошим антикоррупционным инструментом. Но получилось так, что под формулировку «в связи с утратой доверия» попадают лишь чиновники самого низкого уровня, у которых и ресурсов-то властных по сути нет.
Каков же в реальности список омских коррупционеров? Почему высокопоставленные фигуры зачастую избегают позорных увольнений, а если и увольняются, то либо в связи с окончанием контракта, либо по собственному желанию? И можно ли сделать реестр более эффективным в борьбе с коррупцией? Об этом в материале Города55.
Уволенные по утрате доверия
Согласно данным портала Госслужба, по количеству внесенных в федеральный список коррупционеров Омская область лидирует с большим отрывом. На 13 апреля 2019 года в реестре лиц из 1140 человек, уволенных в связи с утратой доверия, зарегистрировано 87 омичей. Идущий на втором месте Красноярский край имеет 29 чиновников-коррупционеров. Третью позицию делят Забайкальский край и Иркутская область. В этих регионах по 15 не чистых на руку госслужащих.
В лидерах общероссийского рейтинга коррупционеров значатся муниципальные депутаты. Далее с большим отрывом идут полицейские. Наконец, замыкают тройку судебные приставы. Омская область в целом соответствует федеральному тренду. У нас из 76 человек, попавших в 2018 году в коррупционный список, 72 человека – депутаты сельских поселений и четверо – мелкие госслужащие – сотрудник УФСИН и Госжилинспекции, врач городской больницы № 11 и заместитель руководителя омского Росприроднадзора. За три месяца 2019 года омский список пополнился на 11 человек, и все они парламентарии сельского уровня.
По гендерному составу в списке омских коррупционеров наблюдается небольшой перекос в мужскую сторону. Мужчин - 48, женщин – 39. Что касается причин увольнения, то чаще всего депутатов и чиновников помещали в реестр за нарушение федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», когда они забывали декларировать свои доходы и имущество. Зарегистрировано 63 таких случая.
А также за игнорирование требований закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» – в 58 случаях депутаты пытались незаконно изменить границы муниципальных образований. Зачастую в качестве причины отставки значится одновременное нарушение обоих этих законов.
Четыре чиновника-коррупционера за год
Обращает на себя внимание тот факт, что из числа чиновников в Омске в 2018 году официально утратили доверие всего четыре человека. За непредоставление сведений о доходах и имуществе освобожден от должности заместитель дежурного помощника начальника учреждения дежурной части отдела безопасности ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области Павел Ананьев.
Начальник отдела лицензирования, судебной и надзорной работы Государственной жилищной инспекции Омской области Мария Слободенюк попалась на том, что допустила и не урегулировала конфликт интересов, стороной которого являлась.
По этой же причине в позорный список попала бывшая заведующая патологоанатомического отделения ГКБ № 11 Ольга Васильева. Она не проинформировала главного врача больницы о конфликте интересов. Впрочем, в случае с Васильевой это не единственный аргумент. Сейчас в отношении нее рассматривается уголовное дело. По версии следствия, Васильева вместе с двумя санитарками организовала схему сбора взяток с ритуальных агентств за ускоренное проведение процедуры вскрытия тел и выдачи свидетельств о смерти. Правоохранители установили 40 эпизодов на общую сумму взяток более 3 млн рублей.
Последний на сегодняшний день омский чиновник, уволенный за утрату доверия, – заместитель руководителя Управления Росприроднадзора Омской области Сергей Еремин. Он получил известность после скандала с выбросами этилмеркаптана в Омске в феврале 2017 года. Чиновник тогда поспешно заявил, что ему известен источник загрязнения. Но виновника выбросов с тех пор так и не нашли. А Еремину его преждевременные выводы стоили карьеры. Сначала федеральный Росприроднадзор не утвердил его в должности руководителя омского управления, а потом в октябре 2017 года омский Следком отстранил от должности, возбудив уголовное дело по подозрению в превышении полномочий.
Коррупционные дела
Между тем, по данным правоохранительных органов, число уголовных дел по фактам коррупции в Омской области растет. А размеры взяток достигают рекордных сумм. В 2018 году Следственным управлением Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено 175 уголовных дел коррупционной направленности.
Наиболее коррумпированной оказалась лесная отрасль. Около 80% из всех дел, связанных с эпизодами деятельности преступной группы, составляют дела группы, занимавшейся незаконной вырубкой леса в Тарском районе. Только по фактам получения взяток должностными лицами возбудили 25 уголовных дел.
Что касается общих итогов по делам о взятках чиновников, то в 2018 году следователи направили в суд более 90 уголовных дел в отношении 108 лиц. Сумма причиненного ущерба коррупционными преступлениями превысила 1 млрд рублей. В счет возмещения ущерба на имущество причастных к преступлениям наложен арест на сумму более 5 млрд рублей.
Громкие увольнения омских чиновников, не попавших в реестр
Самые известные омские госслужащие, не попавшие в позорный список, – это высокопоставленные чиновники областного правительства в период исполнения обязанностей главы региона Виктором Назаровым. Напомним, тогда были возбуждены уголовные дела и получили сроки первый вице-губернатор Юрий Гамбург, глава минимущества Александр Стерлягов, министр финансов Рита Фомина, министр транспорта Олег Илюшин. Все они сегодня уже находятся на свободе, но ни один из них не числится в реестре коррупционеров. Более того, Юрий Гамбург теперь работает одним из топ-менеджеров Антипинского НПЗ, представляя интересы ООО «Сбербанк капитал» в группе компаний New Stream Group, управляющей нефтезаводом.
Из чиновников сегодняшнего дня нельзя не упомянуть бывшего руководителя Управления федеральной службы судебных приставов Владимира Витрука, который с ноября 2018 года находится под арестом. Его подозревают в том, что он за взятку в 300 тыс. рублей снял арест с дорогого внедорожника своего знакомого. Следствие по делу Витрука еще не закончено. Суд продлил его содержание в СИЗО до 26 апреля.
Была лишена права занимать руководящие должности, но избежала попадания в реестр коррупционеров и бывшая начальница Центра финансового обеспечения УМВД РФ по Омской области Ирина Старовикова. Она погорела на том, что за деньги помогала предпринимателю выигрывать аукционы, проводимые УМВД. В декабре 2018 года за получение взяток в размере 28 млн рублей и нанесение ущерба ведомству суд приговорил ее к 7 годам тюрьмы, а также к штрафу в размере взятки, конфискации квартиры стоимостью 7 млн рублей и дома в Сочи стоимостью 50 млн рублей.
Еще один не попавший в список – бывший вице-спикер Городского совета Василий Мамонтов. В 2017 году он добровольно ушел в отставку, так и не объяснив причину. Позже выяснилось, что депутат забыл внести в декларацию о доходах купленную им в Германии квартиру за 38 млн рублей. Он не смог предоставить подтверждения своих доходов и суд постановил обратить в доход государства зарубежную недвижимость.
А вот история другого омского депутата еще не закончилась. Речь идет о депутате Законодательного собрания Омской области Сергее Калинине, проходящем по делу о мошенничестве в «Омскгоргазе» на сумму 1.4 млрд рублей. Уже находясь в СИЗО, он подал прошение о добровольной сдаче депутатского мандата. Однако по просьбе прокуратуры прошение было отклонено. У Калинина обнаружили несколько банковских счетов, открытых за рубежом, что запрещено законодательством РФ. И теперь, если комиссия Заксобрания согласится с результатами прокурорской проверки, полномочия Калинина прекратятся не добровольно, а в связи с утратой доверия.
Реестр в его нынешнем виде - очковтирательство
Попадание в список лиц с коррупционным поведением только чиновников мелкого уровня вполне понятно и закономерно, говорит завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Инна Ветренко. Причина в том, что система властных отношений построена по принципу переноса авторитета.
«Если будут попадаться чиновники высокого уровня, то это распространение негативного шлейфа и, прежде всего, недоверия граждан к этой власти. И оно будет идти очень широко и высоко», – подчеркнула она.
По мнению политолога, больше всего чиновники боятся подрыва доверия к институтам власти, а потому при любой возможности стараются погасить коррупционные инциденты.
«Власть борется всегда за свою легитимность в глазах граждан, чтобы легче было этими гражданами управлять. Крупные скандалы эту легитимность подрывают. Подрывают даже не к отдельным персонам, а в целом к институту власти. Поэтому подобного рода коррупционные действия стараются замять. А поскольку этот механизм и эта технология существует, нужно создавать видимость, что она действует. Туда попадают, как правило, представители органов представительной власти, но не исполнительной, попадают мелкие чиновники», – сказала Ветренко.
В то же время политолог считает, что реестр уволенных за утрату доверия – хороший инструмент для эффективной борьбы с коррупцией, при условии, если его правильно применять.
«Нужно его просто запустить в действие, а не заниматься очковтирательством по отношению к гражданам, что воруют у нас только сельские депутаты. Коррупция – это вопрос политический. Люди используют свою власть, властный ресурс для обогащения и получения собственных преференций. А у нас он сводится к низовому уровню, при этом у этого уровня и ресурсов-то властных нет», – отметила политолог.
Эксперта поддерживает депутат омского Городского совета Алексей Ложкин. Он уверен, что говорить о коррупции на селе просто смешно.
«Порой бывают случаи, когда за 17 рублей, за какой-то прицеп, который уже давно сгнил, а его не сняли с учета, включают в список коррупционеров. Это неправильно. В этот реестр должны попадать те, кто проходит по громким делам, где большие суммы. Ну, не указал человек эти 17 рублей, забыл, это же не говорит, что он коррупционер. Для борьбы с коррупцией надо, чтобы у губернатора его заместители были из других политических партий, тогда они будут друг за другом наблюдать и не будут давать возможности друг другу воровать», – подытожил политик.
Представитель омского регионального штаба ОНФ Александр Фадеев в свою очередь отметил, что чем выше уровень чиновника или депутата, тем сложнее его уличить в нарушении антикоррупционного законодательства. А потому в виде инициативы общественники предлагают местным законодателям принять два нововведения.
«Омское отделение ОНФ разработало два законопроекта - о распространении антикоррупционных запретов и ограничений на работников государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также об увольнении государственных и муниципальных служащих по утрате доверия за факт руководства коммерческой организацией», - сказал он.