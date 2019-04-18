Кассир из Омска отдала мошенникам 341 тысячу рублей ради выплаты в 36 000 $

Posted 18 апреля 2019, 13:12
Published 18 апреля 2019, 13:12
Modified 19 августа, 20:56
Updated 19 августа, 20:56
Так, в полицию обратилась 37-летняя банковская работница. Она рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ей полагается компенсация за вложение средств в акции финансовой пирамиды.
Незнакомец пообещал ей 36 000 долларов США, однако получить их женщина может якобы после процедуры оформления. Мошенники создали видимость выполнения необходимых операций и под разными предлогами просили омичку перевести им различные суммы. Женщина успела перевести злоумышленникам 341 тыс. рублей, а в полицию обратилась только после того, как они попросили заплатить еще 310 тыс. рублей.
От подобных действий пострадал 60-летний житель Октябрьского округа Омска. Он рассказал полицейским, что несколько лет назад в интернете купил лечебный пластырь. Недавно ему позвонил некий мужчина и сообщил, что омичу положена компенсация за подделку, которую он якобы купил. Для ее оформления необходимо лишь заплатить 53 тыс. рублей, что и сделал пенсионер.
В УМВД России по Омской области сообщили, что по заявлениям омичей уже возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». В ведомстве проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выяснить, кто совершил эти преступления.