Кассир из Омска отдала мошенникам 341 тысячу рублей ради выплаты в 36 000 $

От подобных действий пострадал 60-летний житель Октябрьского округа Омска. Он рассказал полицейским, что несколько лет назад в интернете купил лечебный пластырь. Недавно ему позвонил некий мужчина и сообщил, что омичу положена компенсация за подделку, которую он якобы купил. Для ее оформления необходимо лишь заплатить 53 тыс. рублей, что и сделал пенсионер.