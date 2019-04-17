Напавшего на пенсионерку омича отправили в колонию особого режима

Posted 17 апреля 2019, 04:32
Published 17 апреля 2019, 04:32
Modified 19 августа, 20:55
Updated 19 августа, 20:55
Преступление было совершено в августе 2018 года. Фигурант под видом работника газовой службы проник в дом пенсионерки, после чего напал на нее сзади, накинул на шею шнур и стал душить.
Таким способом злоумышленник пытался добиться денег, однако пожилая женщина не соглашалась сообщить их местонахождение. Тогда нападавший ударил омичку по голове сначала металлическим ковшом, а затем кухонным прибором, заставив женщину отдать 4 тыс. рублей. Покидая жилище, мужчина связал ноги и руки пенсионерки.
Как выяснилось, омич уже имел судимости за убийство, изнасилование и грабеж, в связи с чем суд постановил поместить виновного в исправительную колонию особого режима на семь лет и три месяца.