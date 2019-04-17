gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2019, 04:32

Published 17 апреля 2019, 04:32

Modified 19 августа, 20:55

Updated 19 августа, 20:55

Напавшего на пенсионерку омича отправили в колонию особого режима

Напавшего на пенсионерку омича отправили в колонию особого режима

17 апреля 2019, 04:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Тарский городской суд Омской области приговорил 61-летнего местного жителя к семи годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима, признав его виновным в разбойном нападении на 80-летнюю женщину, сообщили в прокуратуре Омской области.

Преступление было совершено в августе 2018 года. Фигурант под видом работника газовой службы проник в дом пенсионерки, после чего напал на нее сзади, накинул на шею шнур и стал душить.

Таким способом злоумышленник пытался добиться денег, однако пожилая женщина не соглашалась сообщить их местонахождение. Тогда нападавший ударил омичку по голове сначала металлическим ковшом, а затем кухонным прибором, заставив женщину отдать 4 тыс. рублей. Покидая жилище, мужчина связал ноги и руки пенсионерки.

Как выяснилось, омич уже имел судимости за убийство, изнасилование и грабеж, в связи с чем суд постановил поместить виновного в исправительную колонию особого режима на семь лет и три месяца.

#Омск сегодня#Общество#Разбойное нападение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика