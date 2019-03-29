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Posted 29 марта 2019, 02:20

Published 29 марта 2019, 02:20

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Омичей предупреждают о штрафах за мусор возле домов

Омичей предупреждают о штрафах за мусор возле домов

29 марта 2019, 02:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В Омске административное наказание за мусор на улице может коснуться не только омичей, проживающих в частном секторе, но и организаций, в чьи обязанности также входит уборка закрепленной за ними территории.

О возможности применения санкций за нарушение правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города сообщает пресс-служба Администрации Омска.

В городе уже стартовал период генеральной уборки улиц после осенне-зимнего периода. Дорожные службы приступили к ней, не дожидаясь начала месячника чистоты.

Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» за один день собрали и вывезли более 550 кубометров мусора, с обочин и прибордюрных зон, убрали 294 тонны грунта, очистили более 12 гектаров газонов, вымыли около 4 километров дорожных ограждений и 1,7 километра — бордюров.

#Омск сегодня#Город#Штрафы#Уборка#Мусор
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