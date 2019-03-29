Омичей предупреждают о штрафах за мусор возле домов

Posted 29 марта 2019, 02:20
Published 29 марта 2019, 02:20
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
О возможности применения санкций за нарушение правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города сообщает пресс-служба Администрации Омска.
В городе уже стартовал период генеральной уборки улиц после осенне-зимнего периода. Дорожные службы приступили к ней, не дожидаясь начала месячника чистоты.
Сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» за один день собрали и вывезли более 550 кубометров мусора, с обочин и прибордюрных зон, убрали 294 тонны грунта, очистили более 12 гектаров газонов, вымыли около 4 километров дорожных ограждений и 1,7 километра — бордюров.