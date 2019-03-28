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Posted 28 марта 2019, 08:14

Published 28 марта 2019, 08:14

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

УФАС отказало в жалобе, грозившей срывом строительства школы в Амуре-2

УФАС отказало в жалобе, грозившей срывом строительства школы в Амуре-2

28 марта 2019, 08:14
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Обращение новосибирских юристов отклонено.

Антимонопольщики отклонили жалобу новосибирской компании «МЦ АЛМАЗ-Новосибирск» к департаменту строительства городской администрации по поводу правильности оформления документации аукциона на строительство школы в микрорайоне «Амурский-2». Как пояснили Городу55 в омском УФАС, жалобу признали необоснованной.

«Никаких нарушений не выявлено, соответственно, никаких предписаний об устранении не выдавалось. Если посмотреть 44 федеральный закон, на который ссылается податель жалобы, то в него были внесены изменения. И четко прописано, что в случае, если начальная максимальная цена контракта превышает 5 млн рублей, то заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе (данная норма действует по 30 июня 2019 года) только путем внесения денежных средств. На момент рассмотрения жалобы аукцион приостанавливался, теперь он будет продолжен», - сказала пресс-секретарь УФАС по Омской области Марина Девятерикова.

Новосибирская компания «МЦ АЛМАЗ-Новосибирск» обратилась с жалобой в УФАС по Омской области, в которой требовала приостановить проведение аукциона на разработку рабочей документации и строительства общеобразовательной школы в Амурском-2.

По их мнению, заказчик торгов - омская мэрия в лице департамента строительства - нарушил требования законодательства при составлении конкурсной документации, ограничив способы финансового обеспечения заявки на участие в конкурсе. Рассмотрев жалобу, омские антимонопольщики не нашли причин для снятия конкурсной заявки городской администрации.

Напомним, аукцион на строительство школы в поселке Амурский-2 должен завершиться 29 марта. По проекту, это будет одна из самых крупных школ города. Она рассчитана на обучение 1122 учеников. Начальная стоимость контракта - 619 млн рублей. Срок сдачи в эксплуатацию - ноябрь 2020 года.

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