УФАС отказало в жалобе, грозившей срывом строительства школы в Амуре-2

«Никаких нарушений не выявлено, соответственно, никаких предписаний об устранении не выдавалось. Если посмотреть 44 федеральный закон, на который ссылается податель жалобы, то в него были внесены изменения. И четко прописано, что в случае, если начальная максимальная цена контракта превышает 5 млн рублей, то заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе (данная норма действует по 30 июня 2019 года) только путем внесения денежных средств. На момент рассмотрения жалобы аукцион приостанавливался, теперь он будет продолжен», - сказала пресс-секретарь УФАС по Омской области Марина Девятерикова.