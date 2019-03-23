На Соборной площади в Омске пройдет велопарад

Как следует из пояснительной записки к соответствующему постановлению администрации города, к подготовке праздника привлекут структурные подразделения мэрии и другие заинтересованные организации. Это социально значимое мероприятие должно быть проведено на высоком организационном уровне, отмечается в документе.