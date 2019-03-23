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Posted 23 марта 2019, 03:40

Published 23 марта 2019, 03:40

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

На Соборной площади в Омске пройдет велопарад

На Соборной площади в Омске пройдет велопарад

23 марта 2019, 03:40
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Сюжет
Омск сегодня
Велопарад в Омске пройдет на Соборной площади 26 мая 2019 года.

Мероприятие состоится в рамках всероссийского единого дня велопарадов и XX городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2019» имени В.М. Соколова».

Как следует из пояснительной записки к соответствующему постановлению администрации города, к подготовке праздника привлекут структурные подразделения мэрии и другие заинтересованные организации. Это социально значимое мероприятие должно быть проведено на высоком организационном уровне, отмечается в документе.

В организации праздника велоспорта могут участвовать местные предприниматели – запретов и ограничений на их поддержку в администрации не установили.

Отметим, что в 2019 году «ВелоОмск» планируют провести совместно со Всероссийским велопарадом. В прошлом году в празднике велоспорта приняли участие около 1,5 тыс. человек.

#Омск сегодня#Спорт#Соревнования#Спортивные соревнования
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