На Соборной площади в Омске пройдет велопарад

Posted 23 марта 2019, 03:40
Published 23 марта 2019, 03:40
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Мероприятие состоится в рамках всероссийского единого дня велопарадов и XX городского культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2019» имени В.М. Соколова».
Как следует из пояснительной записки к соответствующему постановлению администрации города, к подготовке праздника привлекут структурные подразделения мэрии и другие заинтересованные организации. Это социально значимое мероприятие должно быть проведено на высоком организационном уровне, отмечается в документе.
В организации праздника велоспорта могут участвовать местные предприниматели – запретов и ограничений на их поддержку в администрации не установили.
Отметим, что в 2019 году «ВелоОмск» планируют провести совместно со Всероссийским велопарадом. В прошлом году в празднике велоспорта приняли участие около 1,5 тыс. человек.