ЛВЗ «ОША» взыскал со своих партнеров 13,5 млн рублей

Posted 22 марта 2019, 11:34
Published 22 марта 2019, 11:34
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
В октябре прошлого года в Арбитражном суде рассмотрели дело А46-11796/2018. «Ликеро-водочный завод «ОША» подал иск о взыскании 13 млн рублей с Торгового дома «Русский купец».
Как сообщается в материалах заседания, деньги Торговый дом задолжал за предоставленный товар на сумму почти 15 млн рублей. Организация в установленный срок – 40 дней с момента приемки – погасила только 3 млн рублей задолженности, и ее сумма составила около 12 млн рублей. «Русский купец» не погасил долг в сроки, указанные в договоре, и ЛВЗ «ОША» подал в суд.
Арбитражный суд 16 октября 2018 года принял решение о взыскании с ООО «Русский купец» в пользу ЛВЗ «ОША» 11 880 697 рублей долга, 1 684 822 рублей пени, 90 828 рублей расходов по уплате государственной пошлины.
ООО Торговый дом «Русский купец» с принятым решением не согласился и подал апелляцию в Восьмой арбитражный суд, в которой просил отменить решение и оставить иск ЛВЗ без рассмотрения. Причиной тому организация назвала несоблюдение ликеро-водочным заводом досудебного порядка урегулирования спора.
В документах отмечается, что на рассмотрение своей же апелляционной жалобы представитель Торгового дома не явился.
«Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены или изменения», - говорится в решении Восьмого апелляционного суда.
Решение Арбитражного суда апелляционная инстанция признала законным и обоснованным и оставила без изменений, а апелляционную жалобу ООО ТД «Русский купец» оставила без удовлетворения.
Ранее Город55 сообщал, что Омский суд отказался взыскивать с ликеро-водочного завода «ОША» 426 миллионов. Одновременно с этим делом рассматривается банкротный процесс в отношении ликеро-водочного завода. Налоговая служба увеличила свои требования - вместо 474,5 млн рублей с ликеро-водочного завода фискалы теперь надеются взыскать 518,3 млн рублей. К процессу попытался подключиться «Россельхозбанк», однако его ходатайство о вступлении в дело оставлено без рассмотрения.