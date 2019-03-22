ЛВЗ «ОША» взыскал со своих партнеров 13,5 млн рублей

Как сообщается в материалах заседания, деньги Торговый дом задолжал за предоставленный товар на сумму почти 15 млн рублей. Организация в установленный срок – 40 дней с момента приемки – погасила только 3 млн рублей задолженности, и ее сумма составила около 12 млн рублей. «Русский купец» не погасил долг в сроки, указанные в договоре, и ЛВЗ «ОША» подал в суд.