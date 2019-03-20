gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 марта 2019, 05:19

Published 20 марта 2019, 05:19

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Чиновника, из-за которого во время урагана погибла омичка, амнистировали

Чиновника, из-за которого во время урагана погибла омичка, амнистировали

20 марта 2019, 05:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Омский районный суд Омской области вынес приговор в отношении 59-летнего начальника отдела ремонта и эксплуатации автодорог КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области». После случившегося мужчине подписали увольнение.

Бывшего чиновника признали виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что стало причиной смерти жительницы Омской области. Он не принял достаточных мер для ремонта и обеспечения безопасности остановочного павильона, расположенного на 17 километре трассы Омск - Русская Поляна.

Несчастный случай произошел 26 апреля 2014 года, когда на ожидающую общественный транспорт женщину обвалилась кирпичная кладка остановки во время сильного урагана. В регионе ему дали неофициальное название Лёня. От полученных травм омичка скончалась.

Суд приговорил бывшего чиновника к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев с запретом на 2 года занимать должности, связанные с выполнением контрольных функций в области организации и осуществления дорожного строительства и инфраструктуры.

Однако в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне экс-чиновник попал под амнистию и от отбывания основного и дополнительного наказания был освобожден, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

#Омск сегодня#Общество#Чиновники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика