Чиновника, из-за которого во время урагана погибла омичка, амнистировали

Posted 20 марта 2019, 05:19
Published 20 марта 2019, 05:19
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Бывшего чиновника признали виновным в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, что стало причиной смерти жительницы Омской области. Он не принял достаточных мер для ремонта и обеспечения безопасности остановочного павильона, расположенного на 17 километре трассы Омск - Русская Поляна.
Несчастный случай произошел 26 апреля 2014 года, когда на ожидающую общественный транспорт женщину обвалилась кирпичная кладка остановки во время сильного урагана. В регионе ему дали неофициальное название Лёня. От полученных травм омичка скончалась.
Суд приговорил бывшего чиновника к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев с запретом на 2 года занимать должности, связанные с выполнением контрольных функций в области организации и осуществления дорожного строительства и инфраструктуры.
Однако в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне экс-чиновник попал под амнистию и от отбывания основного и дополнительного наказания был освобожден, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.