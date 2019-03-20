Чиновника, из-за которого во время урагана погибла омичка, амнистировали

Суд приговорил бывшего чиновника к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев с запретом на 2 года занимать должности, связанные с выполнением контрольных функций в области организации и осуществления дорожного строительства и инфраструктуры.