Омск с большим отрывом лидирует в рейтинге «мусорных» тарифов в СФО

Posted 19 марта 2019, 05:04
Published 19 марта 2019, 05:04
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Тариф для Омской области оказался самым высоким среди субъектов СФО. Почти нигде он не превысил 100 рублей. Меньше всего будут платить жители республики Алтай - 53,68 рубля. В Алтайском крае образовалась «вилка»: в Барнауле, к примеру, плата за мусор равна 67,95 рубля, а в других зонах региона - от 36,74 до 111,43 рубля. Аналогичная ситуация сложилась в Хакасии, где стоимость услуги даже снизили под давлением общественности. Сейчас «разрыв» там составляет от 55,72 до 102, 46 рубля.
Довольно низкая плата за вывоз мусора в республике Тыва - 67,66 рубля. Но в регионе возникли проблемы с регоператором - его лишили этого статуса в связи «с несостоятельностью», о чем на днях официально заявили тувинские власти. Немногим выше тариф в Красноярском крае - 79,74 рубля. В Новосибирске он составил 92,46 рубля.
В Кемеровской области реформу запустили только в зоне «Юг», где принят тариф 72,82 рубля. На «Севере», включая само Кемерово, он пока не утвержден. Также нет его в Томской области - там результаты конкурса по выбору регоператора оспорила УФАС, процесс перешел в судебную стадию.
Сопоставимый с Омском тариф обнаруживается только в Екатеринбурге, жители которого будут платить 148,62 рубля. Однако в других регионах Урала ситуация иная. В Челябинске, например, вывоз ТКО стоит 67,59 рубля. Отметим, тариф для Омской области пока не точный, окончательное решение примет завтра, 20 марта, Региональная энергетическая комиссия. При этом очевидно, что существенно он скорректирован не будет: 91% всей суммы, то есть около 130 из 143 рублей, составляют расходы на транспортировку ТКО и не подлежат регулированию со стороны РЭК. Также не станет препятствием отсутствие лицензии на обработку твердых коммунальных отходов у «Магнита»: как заявил гендиректор компании Сергей Шевченко, тариф можно утвердить и без нее. Получить лицензию намерены 1 апреля.