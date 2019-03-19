Омск с большим отрывом лидирует в рейтинге «мусорных» тарифов в СФО

Сопоставимый с Омском тариф обнаруживается только в Екатеринбурге, жители которого будут платить 148,62 рубля. Однако в других регионах Урала ситуация иная. В Челябинске, например, вывоз ТКО стоит 67,59 рубля. Отметим, тариф для Омской области пока не точный, окончательное решение примет завтра, 20 марта, Региональная энергетическая комиссия. При этом очевидно, что существенно он скорректирован не будет: 91% всей суммы, то есть около 130 из 143 рублей, составляют расходы на транспортировку ТКО и не подлежат регулированию со стороны РЭК. Также не станет препятствием отсутствие лицензии на обработку твердых коммунальных отходов у «Магнита»: как заявил гендиректор компании Сергей Шевченко, тариф можно утвердить и без нее. Получить лицензию намерены 1 апреля.