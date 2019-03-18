РЭК не сможет скорректировать основную долю тарифа на мусор

Однако основная величина тарифа останется без изменений. Дело в том, что РЭК не имеет права регулировать расходы на транспортировку ТКО. Они прошли через конкурсные процедуры, итоги закупок не были оспорены надзорными органами, соответственно, регулятор обязан принять их как данность. При этом затраты на транспорт составляют 91% всей суммы тарифа. Это подтвердил Городу55 заместитель председателя РЭК области Алексей Тихомиров.