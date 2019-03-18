РЭК не сможет скорректировать основную долю тарифа на мусор

Posted 18 марта 2019, 12:23
Published 18 марта 2019, 12:23
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Сегодня региональный оператор ООО «Магнит» официально озвучил предложенную плату за вывоз мусора: 143,46 рубля с человека для жителей благоустроенных домов. Общественный совет при РЭК Омской области практически единогласно поддержал эту цифру. Через день, 20 марта, комиссия намерена окончательно утвердить тариф. Предполагается, что его еще могут скорректировать.
Однако основная величина тарифа останется без изменений. Дело в том, что РЭК не имеет права регулировать расходы на транспортировку ТКО. Они прошли через конкурсные процедуры, итоги закупок не были оспорены надзорными органами, соответственно, регулятор обязан принять их как данность. При этом затраты на транспорт составляют 91% всей суммы тарифа. Это подтвердил Городу55 заместитель председателя РЭК области Алексей Тихомиров.
«Согласно тарифной заявке, 91% составляющих тарифа – расходы на транспортировку ТКО. Поскольку региональный оператор провел госзакупки в соответствии с законом, эта статья не корректируется РЭК. Мы должны эту сумму принять. Нам для работы остались те 9%,которые составляют собственные расходы, персонал, производственные базы, тариф на обработку», - заявил он.
Соответственно, корректировка будет в пределах этих 9%, или 12,9 рубля из всей суммы тарифа.
Напомним, конкурсы на вывоз мусора в регионе выиграла нефтеюганская компания «Экос». С ней заключены контракты на общую сумму более 5,7 млрд рублей.