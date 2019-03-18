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Posted 18 марта 2019, 10:14

Published 18 марта 2019, 10:14

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Мусоросортировочный комплекс в Омске рискнут запустить без лицензии

Мусоросортировочный комплекс в Омске рискнут запустить без лицензии

18 марта 2019, 10:14
Фото: Медиахолдинг 1MI.
По словам главы регионального оператора «Магнит» Сергея Шевченко, законодательство это допускает.

Об этом директор предприятия сообщил на общественных слушаниях по мусорной реформе, которые сегодня, 18 марта, проходят в Региональной энергетической комиссии Омской области. Ранее РЭК отказывалась открыть тарифное дело по установлению платы для населения за вывоз мусора из-за отсутствия документов. По заверению Шевченко, тариф можно утвердить без лицензии.

«Пришло положительное заключение ФАС о том, что такое допускается с точки зрения законодательства. Но если мусоросортировочный комплекс (МСК) введут без нее, то придется дополнительно платить за это. Берем на себя обязательства получить лицензию до 1 апреля и тогда же запустить МСК в Кировском округе», - выступил Шевченко.

Город55 сообщал, что региональный Роспотребнадзор не может выдать лицензию, так как у объекта нет ни проекта санзоны, ни заключения. На сегодняшних слушаниях в ведомстве заявили, что, вероятнее всего, до 1 апреля одобрят заявку на получение лицензии.

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