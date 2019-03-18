Мусоросортировочный комплекс в Омске рискнут запустить без лицензии

«Пришло положительное заключение ФАС о том, что такое допускается с точки зрения законодательства. Но если мусоросортировочный комплекс (МСК) введут без нее, то придется дополнительно платить за это. Берем на себя обязательства получить лицензию до 1 апреля и тогда же запустить МСК в Кировском округе», - выступил Шевченко.