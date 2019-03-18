Мусоросортировочный комплекс в Омске рискнут запустить без лицензии

Posted 18 марта 2019, 10:14
Published 18 марта 2019, 10:14
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Об этом директор предприятия сообщил на общественных слушаниях по мусорной реформе, которые сегодня, 18 марта, проходят в Региональной энергетической комиссии Омской области. Ранее РЭК отказывалась открыть тарифное дело по установлению платы для населения за вывоз мусора из-за отсутствия документов. По заверению Шевченко, тариф можно утвердить без лицензии.
«Пришло положительное заключение ФАС о том, что такое допускается с точки зрения законодательства. Но если мусоросортировочный комплекс (МСК) введут без нее, то придется дополнительно платить за это. Берем на себя обязательства получить лицензию до 1 апреля и тогда же запустить МСК в Кировском округе», - выступил Шевченко.
Город55 сообщал, что региональный Роспотребнадзор не может выдать лицензию, так как у объекта нет ни проекта санзоны, ни заключения. На сегодняшних слушаниях в ведомстве заявили, что, вероятнее всего, до 1 апреля одобрят заявку на получение лицензии.