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Posted 14 марта 2019, 04:53

Published 14 марта 2019, 04:53

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

Омская РЭК назвала запрошенный регоператором тариф на мусор

Омская РЭК назвала запрошенный регоператором тариф на мусор

14 марта 2019, 04:53
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Цифры варьируются от 140 до 190 рублей на человека в месяц.

На сайте РЭК Омской области появился проект приказа об установлении предельного единого тарифа на услуги ООО «Магнит» для населения. В документе озвучены цифры, которые предложил региональный оператор: 783,37 рубля за кубометр и 5595,48 рубля за тонну (с учетом НДС).

Отметим, действующий норматив образования ТКО для благоустроенных многоквартирных домов в Омске составляет 0,183 кубометра (около 180 литров в месяц). То есть при тарифе 783,37 рубля за «куб» каждый житель будет платить порядка 140 рублей в месяц. В неблагоустроенных домах эта сумма может достигать 190 рублей.

Ранее сообщалось, что «Магнит» запросил меньший тариф - 715 рублей за кубометр.

В пресс-службе РЭК Городу55 уточнили, что проект приказа направлен на антикоррупционную экспертизу (одна из формальных стадий согласования), цифры еще не окончательные. Сейчас комиссия проверяет обоснованность предложенного тарифа, он может быть скорректирован. Какие статьи расходов заложил в него регоператор, пока не известно - РЭК отказалась предоставить редакции соответствующие документы, сославшись на большой объем данных. Их планируют обнародовать 18 марта на Общественном совете при РЭК.

Напомним, пока тариф не может быть утвержден, поскольку у регоператора нет проекта санитарной зоны мусоросортировочного комплекса в Кировском округе, что не дает ему права на получение лицензии на обращение с ТКО. Процесс принятия тарифа может растянуться еще на несколько месяцев.

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