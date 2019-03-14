Омская РЭК назвала запрошенный регоператором тариф на мусор

В пресс-службе РЭК Городу55 уточнили, что проект приказа направлен на антикоррупционную экспертизу (одна из формальных стадий согласования), цифры еще не окончательные. Сейчас комиссия проверяет обоснованность предложенного тарифа, он может быть скорректирован. Какие статьи расходов заложил в него регоператор, пока не известно - РЭК отказалась предоставить редакции соответствующие документы, сославшись на большой объем данных. Их планируют обнародовать 18 марта на Общественном совете при РЭК.